Bezorgservice boodschappen zetten zich schrap voor kerst

De bezorgservice draait met kerst op volle toeren. Albert Heijn verwacht in de week ervoor een kwart meer omzet en zet 2600 bezorgers in om de boodschappen op tijd bij de klant te krijgen.



,,We hebben extra tijdslots toegevoegd, ook op zondag 23 december en de klanten geïnformeerd dat zij alvast hun tijdslots kunnen vastleggen”, meldt woordvoerder Pauline van den Brandhof.



Dit jaar bezorgt Albert Heijn voor het eerst 8 dagen achtereen boodschappen, verspreid over 16 diensten. Die tijdslots lopen al aardig vol, zegt Van den Brandhof, al kan zij niet zeggen of er regio's zijn waar bestellen niet meer mogelijk is.



Volgens de woordvoerder gaan er in de laatste drie dagen voor kerst bijna 17 miljoen dozen en kratjes met producten naar alle Albert Heijn-winkels.



Ook bij Picnic is het volle bak. ,,We hebben in december extra bezorgtijden toegevoegd, maar die zijn nog niet vol want je kunt vanaf tien dagen van tevoren bestellen”, aldus eigenaar Michiel Muller. ,,Vanwege de drukte gaan we in alle steden ook op 23 december bezorgen.” Bezorgen op zondag gebeurt in reguliere weken in circa de helft van de steden waar Picnic actief is.