Biefstuk parmezaan

Bereidingswijze (20 minuten):

– Haal 30 minuten voor je aan de slag gaat het vlees uit de koelkast.

– Bak de ciabatta af volgens de verpakking.

– Zet een koekenpan op hoog vuur en laat 5 minuten staan.

– Doe dan een flinke scheut olie (liefst zonnebloem), die de bodem net bedekt, in de pan. Laat goed warm worden.

– Bestrooi de biefstukken met flink wat zout.

– Leg ze met een tang in de pan.

– Tel 12 seconden en draai dan de biefstukken om.

– Ga hiermee door tot je de gewenste gaarheid hebt: voor rare draai je ongeveer 7 keer, voor medium 10 keer.

– Haal de biefstukken vervolgens uit de pan, bestrooi ze met peper en laat ze onder aluminiumfolie even rusten.

– Was de citroen, rasp wat stukjes schil met een kaasschaaf en doe dit in de nog warme bakolie van de steaks.

– Verdeel de rucola over een schaal.

– Snijd de steaks in stukjes van ongeveer 2 cm en verdeel over de rucola.

– Schaaf hier met een kaasschaaf vlokken parmezaan over.

– Besprenkel tenslotte met wat kneepjes citroensap en de bakolie (zonder de schilletjes) en serveer met de ciabatta.