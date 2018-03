Bier drinken als een professional? Zo lukt dat

De onlinecursus gaat 28 maart van start en omvat foto’s, video’s en infographics over bier. De cursisten ontvangen een doos met twaalf soorten bier om te proeven. Na afloop doen de deelnemers, die minstens 18 jaar moeten zijn, een examen. In totaal kost de opleiding 125 euro. Daar is ook het diploma en het bier bij inbegrepen. De opleiding kost ongeveer 8 uur tijd.

,,Bier is hot'', meldt Alain Schepers in de aankondiging van Bierista.nl over de cursus. ,,Elke dag komen er nieuwe bieren bij en elke week opent er in ons land wel een nieuwe brouwerij. Die belangstelling voor bier levert veel vragen op. Vaak heel praktische vragen, zoals hoe je in de supermarkt een bier kiest dat bij jouw smaak past, of welk bier je in welk glas moet schenken. Al dit soort zaken waar veel bierliefhebbers tegenaan lopen, plus de nodige bierkennis hebben we verwerkt in de eerste online bieropleiding van Nederland.''

Het is géén 1 aprilgrap, zegt Schepers desgevraagd. De biercommunity die de site Bierista.nl bezoekt is zo'n 100.000 fans groot. ,,We richten ons op de mensen die bier aan het ontdekken zijn en mensen die al weleens bij een brouwerij op bezoek zijn geweest en die weten wat een tripel is.''