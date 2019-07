Bierdrinker is geen grote avonturier

Het pilsje is nog steeds favoriet: dat klokken we graag naar binnen bij een feestje met familie (62 procent noemt deze gelegenheid), een feestje thuis (59 procent) en bij een borrel met vrienden (55 procent).



Bierdrinkers die alcoholvrij, alcoholarm of laagalcoholisch bier drinken, doen dit vaker dan twee jaar geleden. Vooral in de jongste groep: tussen 18 en 30 jaar, kiezen ze relatief vaak voor laagalcoholische bier: 57 procent zegt weleens een bierversie met minder of zonder alcohol te drinken.