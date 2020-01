Bierkoning Thijs haalt giga-rondje met 78 glazen: ‘Het geet wel heel hard hè’

Een opmerkelijke video van een ‘rondje bier in Twente’ gaat viral vandaag. Op het filmpje is te zien hoe Thijs Veldhuis (25) een giga-tray laat vullen met 78 glazen bier, en die vervolgens met één hand bij zijn vrienden bezorgt. ‘Je moet er geen marathon mee lopen.’

De video is gemaakt op een van de vele Twentse (pre-)carnavalsfeesten in de regio. Het gaat om het opkomstfeest van carnavalsvereniging De Hènige Slepvèènt in Oud-Ootmarsum. De bierhaler in het filmpje is Tukker Thijs Veldhuis uit Agelo.



Hij is verrast door alle reacties. ,,Het geet wel heel hard hè?” reageert hij. In een paar uur tijd is het filmpje op de website van Dumpert al bijna 200.000 keer bekeken.

‘Bierkoning’

Online krijgt Veldhuis al allerlei bijnamen. ,,Als je zo gemakkelijk rondloopt met 78 glazen bier boven je hoofd, dan ben je toch wel echt de bierkoning”, aldus een van de reacties.



Volgens de Tukker is het blad precies een jaar geleden gemaakt door zijn carnavalsvereniging. In normale trays gaan 6 bekers bier, in grotere varianten (zoals de meter bier) gaan maximaal 13 glazen. Een mega-tray met 78 plekken voor bier is nog niet eerder vertoond. ,,We hadden al een blad met 36 gaten, maar voor sommige feesten is een grotere nodig.”

Veldhuis was afgelopen jaar de 'bottelier’ binnen zijn vereniging. Dat betekent dat hij vaak de drankjes moest halen aan de bar. Als afsluiting nam hij zaterdag tijdens het opkomstfeest nog één keer het voortouw. De giga-tray weegt rond de 25 kilo. ,,Of dat te doen is? Jewa. Maar je moet er geen marathon mee lopen”, aldus de Tukker.