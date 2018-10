Biersommelier: dit eet je bij de lekkerste Belgische herfstbieren

,,De herfst is een seizoen dat barst van kleuren en al die tinten - van goudblond tot diep donkerbruin - en die vind je terug in onderstaande bieren”, vertelt Sofie Vanrafelghem, master biersommelier in New York, Dubai, Nederland en België. ,,Ook hun smaak en aroma’s passen perfect bij vele herfstgerechten: van zuur tot zoet, strak tot rond, licht tot krachtig en volmondig, er is een heel palet om aan foodpairing te doen.”