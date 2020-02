Biertje goedkoper met carnaval? Dit jaar niet

Koken & etenCafés verlaagden in het verleden dikwijls de prijs van biertjes in de carnavalsperiode. Om onder de grens van 3 euro te blijven, bijvoorbeeld. Nu is daar in veel gevallen geen sprake van, zo lijkt het na een rondgang in feeststad Den Bosch. De branchevereniging zegt echter dat de hogere prijs niets met carnaval te maken heeft.

Bernard Kuenen, eigenaar van grand café Silva Ducis aan de Parade in Den Bosch, verlaagde vorig jaar speciaal voor carnaval de bierprijs met 20 cent naar 2,80 euro. ,,Want ik dacht dat 3 euro te veel gevraagd was.''



Nu twijfelt hij niet en blijft het 3 euro. Die prijs geldt al een jaar. ,,Ik heb er geen commentaar op gekregen. De afgelopen zes jaar is de inkoopprijs van bier zo'n 15 procent gestegen. Dat wordt door ons ook met andere kosten verrekend.’’



Sommige cafés hikken nog wel tegen de 'magische grens' van 3 euro aan. Een paar deuren bij Silva Ducis vandaan betalen gasten van stadsherberg 't Pumpke 2,80 euro voor een pilsje. Dat is sinds de jaarwisseling het geval en ook tijdens carnaval. ,,Ik baseer de prijs onder meer op wat collega's in de stad rekenen’’, zegt eigenaar Otto van den Groenendaal.

Herbruikbare bekers

Jarenlang heeft Jan van Son, eigenaar van feestcafé de Carrousel (Karrenstraat), zich ingehouden met de bierprijs. Maar afgelopen jaarwisseling verhoogde hij die toch met 50 cent naar 3 euro. Dat rekent hij ook voor bier dat tijdens carnaval wordt getapt in herbruikbare bekers met een inhoud van 25 centiliter. ,,Met 2,50 euro zaten we jarenlang aan de onderkant van de bierprijzen. Dit is een inhaalslag omdat de brouwerij de prijzen bleef verhogen.’’

Volgens Van Son ging de verhoging niet ten koste van de bieromzet. Hetzelfde geldt voor Zomers & Zomers, dat schuin tegenover de Carrousel is gevestigd. Daar is de bierprijs sinds vorige maand verhoogd van 2,80 naar 2,90 euro (glasinhoud 25 centiliter). En dat tarief verandert niet tijdens carnaval. ,,De verhoging maakt bij onze doelgroep met een leeftijd van achter in de twintig niks uit'', zegt mede-eigenaar Richie van Berlo.

Wegwerpbekers

Quote Gewoonlijk verlaag ik de prijs tijdens carnaval, want de wegwerpbe­kers hebben minder kwaliteit dan de gebruike­lij­ke glazen Kees Lankhaar Kees Lankhaar, eigenaar van bistro Tante Pietje, rekent sinds de jaarwisseling 3 euro voor een pilsje in een 25 centiliterglas. ,,Gewoonlijk verlaag ik de prijs tijdens carnaval, want de wegwerpbekers hebben minder kwaliteit dan de gebruikelijke glazen. Vorig jaar vroeg ik 2,75 euro. Nu denk ik aan 2,90. Maar dat is wel veel gedoe met afrekenen en wisselgeld. Daarom is er een grote kans op 3 euro.’’

,,Ook tijdens carnaval moet je een mooi glas bier tappen, ook al is het wegwerpplastic'', zegt Peter Forger, eigenaar van café De Pantoffel (Korte Putstraat). Hij neemt het eventuele gedoe met wisselgeld op de koop toe. Voor bier in een wegwerpbeker met een inhoud van 25 centiliter gaat hij tijdens carnaval 2,90 euro rekenen. Dat is 10 cent meer dan tijdens afgelopen carnaval. Waarom geen 3 euro? ,,Dat vind ik toch wel een flink bedrag'', zegt Forger.

Stevige prijs

Dat vindt Roland van de Werken, eigenaar van het Bossche café De Graven van Leuven (Wolvenhoek), ook. Hij verruilt de 25 centiliterglazen tijdens carnaval voor 25 centiliter-wegwerpglazen en blijft het gewone bedrag van 2,70 euro rekenen. ,,Ik zou het niet over mijn hart kunnen krijgen om daar ineens 3 euro voor te laten betalen'', zegt Van de Werken.

,,Voor een pilsje is 3 euro een stevige prijs. Het is een magische grens. Daar blijf ik onder. Maar de prijzen gaan wel omhoog vanaf carnaval'', zegt Marcel van Zwam, eigenaar van café Lalalaa (Ridderstraat), Cosmopoliet (Kolperstraat) en de Boulevard (Pensmarkt). Hij verhoogt de bierprijs van 2,70 naar 2,80 euro.

Dat bier wordt getapt in wegwerpbekers van 20 centiliter. ,,De verhoging heeft niks te maken met carnaval. Ik heb de bierprijs twee jaar op 2,70 euro gehouden. Maar nadat de bierbrouwerij de prijzen weer heeft verhoogd, doe ik dat ook.''

Forse prijsstijging

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ziet de laatste jaren dat bierbrouwers een forse prijsstijging van de bierprijs doorvoeren. ,,Dat betekent dat horecaondernemers flink meer moeten gaan betalen voor bier”, meldt een woordvoerder.



De prijsstijging speelt al langer en heeft volgens KHN dus niet met carnaval te maken. ,,Of horecaondernemer iets tegen deze prijsstijging kunnen doen, hangt met name af met de binding met de bierbrouwerij’’, stelt een woordvoerder van KHN. Horecaondernemers bepalen volgens de organisatie zelf welke prijs zij hanteren voor een biertje. En dus ook of zij prijsverhogingen van de bierbrouwer wel of niet doorberekenen en wanneer. Veel horecaondernemers zitten echter vast aan een contract met afnamebeding met een bierbrouwer.

Lening

KHN stelt dat het nog te vaak voorkomt dat een brouwer een lening geeft, tap- of kelderbierinstallaties in bruikleen geeft of borg staat voor een lening. Dit is niet verboden, maar een brouwer wil daar wel wat voor terug. Dit gebeurt bijna altijd in ieder geval in de vorm van een afnamebeding: de verplichting om bier af te nemen bij die brouwer; vaak voor vijf jaar. Zo’n afnamebeding betekent veel minder onderhandelingsvrijheid over de prijs voor bier.

Andere factoren

,,Naast de inkoopprijs die horecaondernemers aan de brouwer betalen, hebben zij ook te maken met andere lasten en economische ontwikkelingen’’, zegt een woordvoerder van de organisatie. Voorbeelden zijn de kosten van huisvesting, hogere energiekosten door het Klimaat- en Energieakkoord, de kosten voor de medewerkers die zij in dienst hebben en kosten die zij aan de lokale overheid kwijt zijn.