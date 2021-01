Bietjes met een fruitfeest

Januari brengen we normaal gesproken altijd door in een zonnig buitenland. Maar ja, wat is nog normaal? ‘Laten we dan maar gaan inventariseren’, zei mevrouw Hamersma, nu behalve haar winkeldeur ook Nederland op slot zat. Dus bracht ze haar voorraad in kaart en bladerde ze terug in haar online bestellingen om te constateren dat Flavour van Yotam Ottolenghi in 2020 het meest verzonden pakketje was.