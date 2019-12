Bij Chico's Drive kun je kebab bestellen vanuit je auto

Bezoekers van het Duivense bedrijventerrein kunnen straks vanuit hun auto een broodje gezond, kebab of Turkse pizza bestellen. Als het aan initiatiefnemer Eyyub Uyar ligt, opent de nieuwe drive over twee maanden. ,,Het wachten is op de exploitatievergunning”, zegt Uyar.

Praatpaal en loket

Via het parkeerterrein van de Makro is Chico's Drive straks bereikbaar. Bij een praatpaal, vergelijkbaar met die van de McDrive, kunnen klanten hun bestelling doorgeven. Net als bij de drive van McDonalds moet de bestelling vervolgens worden betaald en afgehaald bij een loket.

Klanten hoeven daarvoor hun auto niet uit. Het is ook mogelijk om bij Chico's Drive binnen een hapje te eten. In de zomermaanden wil Uyar (,,iedereen noemt me Chico”) een bescheiden terras inrichten, met drie of vier tafels.

Een droom

Hij begon tien jaar geleden met Chico’s Place in Arnhem. Uyar heeft inmiddels drie snackbars in de Gelderse hoofdstad. ,,Een drive is altijd een droom van mij geweest. Duiven is de ideale plek daarvoor. Een geweldig punt. Je hoeft niet naar het centrum van de stad én het is er makkelijk parkeren.”