Bij De Bonte Koe maken ze deze dagen duizenden chocoladeletters: ‘Gaat non-stop door’

We snoepen in de pandemie zó veel, dat dit dorp er zelfs een tweede chocola­tier bij krijgt

Twee chocolatiers in één dorp? Linda Veldman (29) denkt dat er voldoende animo voor is en dus opent ze vol zelfvertrouwen Chocolin in Oud-Beijerland. Want tijdens corona heeft thuiszittend Nederland de ambachtelijke snoepwaren herontdekt.

1 september