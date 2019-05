Bij deze club eten jonge sporters elke vrijdagavond samen

Iedereen die sportende kinderen heeft, herkent de stress van een doordeweekse trainingsavond: rennen, vliegen en geen tijd om fatsoenlijk te koken. Snel even een pizza uit de diepvries - en anders eten we wel na de training. Hier, nog een banaan om de honger te stillen.



Bij HC Feijenoord, in de schaduw van de Kuip in Rotterdam-Zuid, worden ouders 'ontzorgd'. Op vrijdagavond, wanneer alle jeugdteams trainen, schuiven tweehonderd kinderen en ouders aan voor de wekelijkse Hockeyhap. Voor 3,50 euro per persoon krijgen ze een verse en gezonde maaltijd voorgeschoteld. Geen pizza margherita of patat met mayonaise, maar gerechten die de samenstelling van het ledenbestand weerspiegelen, zoals Marokkaanse couscous, Latijns-Amerikaanse arroz con pollo, Indische nasi goreng of Surinaamse kip.

Natuurlijk is het fijn om ouders uit de stress te helpen, stelt Paul Veldhuijzen, clubmanager van HC Feijenoord. Maar de Hockeyhap dient nog een ander doel. ,,Wij willen mensen ook buiten het veld met elkaar in verbinding brengen. Samen eten is het makkelijkste wat je met elkaar kunt doen.''

Nuttig

Veldhuijzen heeft geregeld te maken met ouders die zich wel nuttig willen maken voor de club, maar niet weten hoe. Ze hebben geen auto en kunnen niet helpen met rijden, ze weten te weinig van hockey om coach te kunnen zijn. ,,Dan zeggen wij: kom eens een keertje koken. Dat kan iedereen.‘’



De kookcommissie, die bestaat uit een aantal vrijwilligers, zoekt elke week een gastkok, een ouder met liefst een bijzonder recept. Via een online intekenlijst kunnen eters zich aanmelden voor de Hockeyhap, waarna de kookcommissie op vrijdagochtend de boodschappen inslaat. Halverwege de middag gaan ze aan de slag in de keuken, om tussen 17.00 en 19.00 uur iedereen van een smakelijke hap te kunnen voorzien. De keuken is groot genoeg en fonkelnieuw, dankzij de financiële bijdrage van een fonds.

De gastkoks brengen de meest uiteenlopende gerechten op tafel. Sommige ouders nemen voor de perfecte smaak hun eigen kruiden mee van huis, 'want die vind je niet zomaar in de supermarkt'. Veldhuijzen: ,,We betrekken ouders bij de club die we anders niet zo snel zouden zien. Ze kunnen hun kracht laten zien door te koken en een lekkere maaltijd te serveren. Daarmee wordt de club toegankelijker.''

En dat is precies wat ze willen in Rotterdam-Zuid. ,,Zo moet een club zijn, dat is ons evangelie. We proberen de sociale cohesie terug te brengen. Niet iedereen gescheiden en mopperend op elkaar, dat werkt niet. De club is een ontmoetingsplaats, wij willen een tweede thuis zijn voor onze leden en hun families.''

Bij nationale sportkoepel NOC*NSF verwijzen ze in dit verband graag naar De maatschappelijke waarde van sport, een publicatie van het Verwey-Jonker Instituut. Hierin wordt gesteld dat deelnemen aan sport zorgt voor een groter onderling begrip tussen mensen. 'Uit meerdere nationale en internationale studies blijkt dat sportdeelname samengaat met een hoog vertrouwen in medeburgers en de politiek. Mensen die lid zijn van een sportvereniging hebben meer vertrouwen in anderen en de politiek dan niet-leden. Daarnaast hebben zij een hoger welbevinden - voelen zij zich prettiger - dan mensen die niet lid zijn van een sportvereniging.'

De sportvereniging kan ook autochtone en allochtone Nederlanders nader tot elkaar brengen. 'Sporters die sporten in etnisch gemengde sportverbanden hebben ook buiten de sport meer interetnische contacten. Ze hebben ook meer vertrouwen in mensen met andere culturele achtergronden.'

Paul Veldhuijzen ziet elke vrijdagavond nieuwe ontmoetingen achter de borden. ,,Dan zit je ineens naast iemand te eten tegen wie je normaal alleen ‘hallo‘ zegt.''

Volledig scherm Het is in de praktijk nog lastig om mensen met een kleinere beurs binnen te krijgen. Een maaltijd kost 3,50, maar voor een gezin van vijf personen is dat opgeteld nog een heel bedrag. © Pim Ras Fotografie

Winst

Toch is er nog winst te halen. ,,De mensen die het voor het gemak doen, zodat ze zelf niet hoeven te koken, hebben nog de overhand. Maar wij willen juist iedereen aan tafel hebben. Het is in de praktijk nog lastig om ook mensen met een kleinere beurs elke vrijdag binnen te krijgen. We vragen 3,50 euro, daar krijg je een complete maaltijd voor, maar voor een gezin van vijf personen is dat opgeteld toch een aardig bedrag.'' Om iedereen zich welkom te laten voelen, houdt de club de jaarlijkse contributie zo laag mogelijk. Aan peperdure clubtenues doen ze ook niet.

Want HC Feijenoord is geen stereotiepe hockeyvereniging met een eenzijdig ledenbestand, maar een moderne, jonge club (opgericht in 2010) met veel nationaliteiten, culturen en religies. Dat leidt er wel toe dat de samenstelling van het vrijdagavondmenu nogal een onderneming is. Geen varkensvlees, alleen halal, helemaal geen vlees: ieder heeft zo zijn wensen. ,,Nu bieden we altijd een vegetarisch alternatief aan'', vertelt Veldhuijzen. ,,Vandaag naast wraps met kip bijvoorbeeld ook wraps met falafel. Uiteindelijk, als we verder willen verduurzamen, denk ik dat we zullen moeten besluiten om volledig vegetarisch of veganistisch te worden. Dan krijgen we echt iedereen aan tafel.''