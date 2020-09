Bij deze ovenschotel met aubergine past rode wijn met syrah erin heel goed

Het fornuis in de kookboekwinkel staat momenteel vooral uit, hooguit op een waakvlammetje. Mevrouw Hamersma test er nog wel recepten uit de haar omringende kookboeken, maar van kookcursussen of privé­diners kan nog geen sprake zijn. En toen dook daar ineens Mohammed op, ‘Mo’ voor vrienden. Zo mogen wij hem inmiddels ook noemen. Mo is onze tijdelijke postcodegenoot. Als Palestijnse vluchteling is hij verderop in de straat neergestreken in een onlangs geopende opvang voor ‘ongedocumenteerde’ mannen.