Bij dit festival trek je sterreneten uit de muur

Het idee voor een automatiek kwam van het creatieve team van het festival. De gedachte erachter: tijd is kostbaar. Sterrenchef Rik Jansma van restaurant De Basiliek in Harderwijk draait al een paar jaar zijn pop-uprestaurant ‘Le Carburateur’ op het festival, maar niet iedereen heeft de rust om aan tafel te zitten. Konden ze ‘snel’ en ‘hemels’ niet combineren, was de vraag. Gedurende een driegangendiner mis je tenslotte al snel 12 bands, 150 theaterartiesten en vijf crossklassen, berekende de organisatie.

Spannend

Het was nog wel even spannend of het zou lukken, meldt Elianne Weijers van Zwarte Cross. Want de gerechtjes mogen niet (te) lang achter glas liggen. ,,Daarom moeten we zorgen dat het keukentje erachter goed kan werken.”

Dat komt in orde, verzekert chef Rik Jansma. Als er een rij ontstaat, kunnen leden van het restaurantteam bijspringen, want Le Carburateur gaat ook weer gewoon open op het festivalterrein. Om te zorgen dat de gerechtjes niet liggen te verpieteren, haalt de klant het bamboebordje met hierop het gerecht naar keuze uit de muur, waarna een van de koks ervoor zorgt dat het wordt afgemaakt. ,,Dan blijft het blaadje sla bovenop ook gewoon nog tof.”



De gerechten kosten allemaal 2 à 3 muntjes. ,,Dan krijg je geen blikje kaviaar", nuanceert Jansma, die de gerechten hufterproof noemt. ,,Maar de kwaliteit moet wel goed zijn. Het is sterreneten to go.”