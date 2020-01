‘Bij L’Auberge werd al 10 jaar niet meer gekookt op het niveau dat je mag verwachten’

Restaurant L’Auberge de Collonges-au-Mont-d’Or was niet zomaar een restaurant voor Paul Bocuse. Het was familiebezit. Zijn vader baatte er ooit een hotel-restaurant uit. Paul zelf werd er in 1926 geboren en woonde er 85 jaar later nog steeds. ,,Ik heb ondertussen wel de lakens verschoond, hoor’’, zei hij in 2011 in een interview met zijn bekende droge gevoel voor humor.