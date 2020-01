Bij pop-upbar 0.020 kun je alcoholvrij borrelen

Drinken jullie zelf ook niet?

,,Ja, zo’n alcoholvrije maand is pret­tig, vooral in periodes dat je druk bent met ondernemen. We vieren graag de mooie momenten in het leven met een glaasje alcohol, maar weten inmiddels dat er voldoende lekkere alcoholvrije alternatieven zijn.’’

Hoe kwam dit idee tot stand?

,,Afgelopen zomer waren we druk en besloten we een drinkpauze in te lassen. Veel vrienden wilden daar niet in meegaan. Ze zetten een biertje voor onze neus, zo van: zeur niet, doe gezellig. We dachten: hoe mooi zou het zijn als we een plek kunnen creëren met de gezelligheid van een kroeg, maar waar je niet in de verleiding komt om alcohol te drinken.’’

Een bar zonder sociale druk.

,,Precies. Er is elke dag een thema. Donderdag staat in het teken van liefde, daar zorgt een entertainmentteam voor. Vrijdag sporen we mensen aan direct uit hun werk te komen. Er draait een dj en er is een cocktail­shaker die mocktails maakt. Zaterdag organiseren onze leveranciers ­proeverijen en zondag is spelletjesmiddag.’’

Best een geregel, lijkt me.

,,Het wordt pittig, mijn vriend en ik hebben allebei een eigen bedrijf. Gelukkig hebben we veel vrienden die bereid zijn om te helpen. Er staat elke dag een ander team. Zonder hen zou dit nooit lukken.’’

Waar zit jullie bar?

,,Aan de Nieuwezijds Kolk in de bar van Akhnaton, die nemen we een maand over. Daar passen zo’n zeventig man in. Als het heel druk wordt, gooien we de deur open naar de club.’’

En als de maand voorbij is?

,,Op 1 februari is er een groot eindfeest. Dan heeft iedereen het gehaald en gaan we dat vieren, mét alcohol.’’