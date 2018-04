Bijen bedreigd, supermarkt Lidl komt in actie

Wat kan een supermarkt nou doen aan het redden van de bijen?

,,Heel veel. Wij zijn in gesprek met onze producenten van groenten en fruit. Samen kijken we hoe de teelt verloopt en hoe die duurzamer kan. Belangrijk is dat telers het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terugdringen. Daar hebben zij zich ook aan gecommitteerd. De wilde bijen krijgen meer kans als er een grote diversiteit aan gewassen is en als er minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt.''

U streeft ernaar om in het jaar 2020 het keurmerk PlanetProof te krijgen. Is het dan niet te laat voor de bijen?

,,Hoe meer we doen, hoe beter. We kijken daarom ook breder: bij onze eigen gebouwen kijken we hoe we de beplanting kunnen aanpassen voor de bijen en onze 20.000 medewerkers krijgen zaden om op hun balkon of in de tuin te zaaien.''

Moeten we niet gewoon stoppen met honing eten?

,,Het gaat niet om de honingbij, het is om de soorten wilde bijen die worden bedreigd. Klanten kunnen tussen 16 april en 20 mei hun statiegeld doneren. Bij de flessenautomaat komt een speciale knop waarmee klanten dat gemakkelijk kunnen doen. Verder roepen we op om mee te doen aan de campagne Nederland Zoemt, de bijentelling in het weekend van 21 en 22 april.''