Bijna alle blikjes tonijn bevatten ‘ploftonijn’

De initiatiefnemer van de actie is culinair blogger en chef Bart van Olphen, die 14 jaar geleden zelf in de duurzame visvangst stapte. Voor zijn eigen merk vangen vissers met een hengel en lijn en de bijvangst is minder 1 procent. Die gaat levend over boord. ,,De grote visproducenten vangen de vis met grote ringnetten. De kilometers lange netten zorgen voor zware overbevissing en onnodig veel bijvangst, tot wel 13 procent van het totaal.”



De bijvangst verdwijnt vaak dood in zee omdat de vissen sterven in de netten of op het dek. ,,Dat percentage ligt schrikbarend hoog”, zegt Van Olphen. Hij spreekt van ‘roofbouw op de oceanen’. Tijdens de actie kunnen consumenten hun sociale media inzetten. Daarbij kunnen zij de hashtag #StopFouteTonijn gebruiken.