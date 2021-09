Bijna weekend: dit zijn de lekkerste zes borrelplanken om de werkweek mee af te sluiten

Slager Jan leefde als een koning, nu heeft hij een AOW-uitkering: 'Waarheid is soms hard’

10:18 Jan Soek (80) verkocht in zijn hoogtijdagen als slager voor 40.000 gulden vlees in de week. Hij dineerde in sterrenrestaurants, ging op vakantie naar de Caribbean en had een dure BMW onder zijn kont. Nu leeft hij van zijn AOW-uitkering en krijgt hij huurtoeslag. ,,De waarheid is soms hard.”