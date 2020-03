Binnensteden binnen mum van tijd spookachtig leeg

De drukte was in diverse steden in Nederland het grootst bij de coffeeshops. Daar stonden iets na half zes lange rijen voor de deur. Honderden klanten probeerden nog wiet te kopen. Dat verliep niet overal even rustig. Een hoestende man die in Den Bosch voor de coffeeshop stond te wachten, werd door een agent uit de rij gehaald. Hij bespuugde de agent, waarop hij werd aangehouden.



In Tilburg was politie-inzet niet nodig. In de stad waar de corona-uitbraak in Nederland begon, twijfelden horeca-ondernemers geen seconde. Een aantal cafés en restaurants had al voor vandaag de deuren gesloten, en de rest gooide om 18.00 uur meteen de deur dicht. Ook hier mochten klanten nog hun laatste biertje leegdrinken, of - zoals bij Grieks restaurant Minos Pallas aan de Heuvelring - hun laatste maaltijd opeten.



Er is veel begrip voor de maatregel, mede omdat bijna iedereen wel iemand kent die door corona getroffen is. Wel vindt de eigenaar van Minos het lastig dat de verplichte sluiting niet iets eerder werd aangekondigd. ,,Maar uiteraard houden we ons aan de regels.”



Bij café ‘t Buitenbeentje aan de Korte Heuvel, de straat waar het normaal altijd een toonbeeld van drukte is, hielpen de stamgasten om het meubilair naar binnen te sjouwen. Nu wacht een periode van - minstens - drie weken zonder pilske en proatje, zoals ze dat in Tilburg zeggen.