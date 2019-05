Biologen slaan alarm: vis raakt op in de Oosterschelde

Biologen slaan alarm over het onderwaterleven in de Oosterschelde: de biodiversiteit staat volgens hen zwaar onder druk. Duikers komen geen vis meer tegen en hengelaars halen niets boven.

Van de Grevelingen was dit bekend, maar nu doet het fenomeen zich ook voor in de Oosterschelde. Volgens onderwaterbioloog Peter van Bragt van Stichting Anemoon, tevens fanatiek duiker, zijn veel soorten compleet verdwenen. ,,Platvissen met name, maar ook andere soorten. Van groot tot klein. Je ziet ze gewoon amper meer. Dat geldt ook voor sepia’s. Twintig jaar geleden telde je er dertig tijdens één duik, nu moet je blij zijn met een paar in het hele seizoen.”

Voor de veranderingen wijst de bioloog verschillende oorzaken aan. ,,Belangrijke factor vormen exoten die door de visserij zijn meegenomen. De Japanse knotzakpijp bijvoorbeeld, de gele wratspons en Amerikaanse mesheften. Van sommige soorten zijn er zo veel, dat autochtone soorten simpelweg zijn verdreven. Het ligt ook aan de afsluiting van de Philipsdam en de Oesterdam. Maar ook, en ik besef dat ik nu vloek in de kerk, aan de visserij. We hebben het hier over een Nationaal Park dat continu in beslag wordt genomen. Dat hoef je in de Veluwe niet te proberen.”

Zeehonden

De visstand is volgens Van Bragt een goede indicator voor het welzijn van de Oosterschelde. ,,Veel vis betekent een grote biodiversiteit: veel vogels, veel zeehonden, veel bruinvissen. Maar als er geen vis meer is, houdt het op. Veel duikers vinden de exoten mooi, met al hun kleuren, maar het is niet zoals het hoort. De authentieke natuur is gewoon kapot.”



Dit beeld herkent Tom Ysebaert, mariene ecoloog bij Wageningen Marine Research in Yerseke. ,,De visstand in de Oosterschelde is inderdaad niet goed op peil, dat krijgen wij ook door van sportvissers. Daar zou veel meer onderzoek naar gedaan moeten worden. Ook of de hypothese klopt dat exoten hier een rol in spelen.”

Onderzoek

Zo’n onderzoek juicht Wilco Jacobusse van Nationaal Park Oosterschelde alleen maar toe. ,,Ook wij zien grote veranderingen in de visstand. Dat is niet altijd slecht, maar het geeft absoluut zorgen. Alleen al om de sepia. En dan speelt niet alleen het belang van de natuur, maar ook een economisch belang. Denk aan al die duikers die alleen al voor de sepia’s naar de Oosterschelde komen.”



Wat de oorzaak is van de lage visstand, weet Jacobusse niet. ,,Ik denk dat het inderdaad een optelsom is. Maar ook omdat die duidelijkheid ontbreekt, is dat onderzoek hard nodig. Pas dan kunnen we bouwen aan oplossingen.”

Volledig scherm Bioloog Peter van Bragt: ,,Veel vis betekent een grote biodiversiteit: veel vogels, veel zeehonden, veel bruinvissen. Maar als er geen vis meer is, houdt het op.’’ © Ernesta Verburg