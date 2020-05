Biologisch is heel gewoon geworden: iederéén koopt nu onbespoten fruit en groente

Koken & etenHet aantal mensen dat biologisch eten koopt is opnieuw gegroeid, meldt brancheorganisatie Bionext. Vooral het aantal mensen dat af en toe biologisch kiest groeit. Toch lopen we enorm achter op het buitenland.

Het is inmiddels moeilijker om een huishouden te vinden dat nooit biologische voeding koopt dan een huishouden waar dat wel gebeurt. Volgens nieuw GfK-onderzoek, in opdracht van Bionext blijkt dat bijna elke Nederlander in 2019 wel biologische producten heeft gekocht . 95,1 procent luidt het precieze cijfer in het rapport dat vandaag verschijnt. Met name de groep consumenten die af en toe voor biologisch kiezen, is gegroeid. Vorig jaar kocht nog zo'n 70 procent weleens biologisch voedsel.

Goed nieuws, vindt directeur Michaël Wilde van Bionext, ook al gaat het nog steeds om slechts een klein gedeelte van de markt: 4,3 procent. Dat kun je trouwens ook nog positief opvatten, vindt hij. ,,Er zijn kansen om nog verder te groeien om de wereld beter te maken en leefbaar te houden voor onze kinderen.”

Quote Nederland loopt daar beetje achter. We bungelen ook onderaan de lijst van landen als het gaat om het areaal dat biologisch is in ons land De overgrote meerderheid van de huishoudens (89 procent) koopt volgens Bionext biologische producten gewoon in de supermarkt. De stijging is volgens de producenten vooral te verklaren door het toenemende aanbod. Opvallend is dat meeste kopers bewust biologisch kopen: 85 procent zegt voor biologisch te kiezen vanwege de achterliggende waarden: milieu-, diervriendelijkheid en puur. Volgens Wilde zijn eieren, groente en fruit ‘instapproducten’. Dat heeft wellicht te maken met de afwezigheid van ‘gewasbeschermingsmiddelen’, zoals de bestrijdingsmiddelen tegen ziekte en insecten officieel heten.

Supermarkten kunnen ook op een positieve manier vertellen over biologische voeding. Een Zweedse supermarkt deed dat op een ludieke manier bij de bananen: de reguliere bananen waren 99 cent en biologische de helft duurder. Een medewerker had op het kaartje van de doorsnee-exemplaren: bespoten bananen gezet. Een Deense super zette een winkelwagen bij het eierenschap en vertelde dat kooikippen precies zo'n zelfde ruimte tot hun beschikking hebben. ,,Ik ben niet zo'n fan van zulke acties, maar het geeft wel aan dat je als supermarkt met je klanten kunt communiceren", zegt Wilde. Voordat hij een half jaar geleden bij Bionext begon, werkte hij 13 jaar in de biologische landbouw. ,,Daar hadden we een campagne ‘Bijen houden van biologisch'. Daar kan niemand tegen zijn. Dat werkte heel goed.”

Wat dat betreft kunnen we veel leren van het buitenland, aldus Wilde. Van de Scandinavische landen bijvoorbeeld, maar ook van Duitsland en Zwitserland. ,,Nederland loopt achter. We bungelen ook onderaan de lijst van landen als het gaat om het areaal dat biologisch is in ons land. Dat is nu 4,1 procent.” Oostenrijk is koploper met 23,4 procent aandeel biologisch van de hele markt, gevolgd door Estland (19,6 procent) en Zweden (19,2 procent).

De klant wil wel. Het is geen kwestie van imago, van ‘kijk mij eens goed bezig zijn’, zo lijkt de enquête uit te wijzen. De meeste kopers (85%) beweren niet te kiezen voor biologisch om die reden, maar omdat ze echt waarde hechten aan alles dat bij biologisch hoort: het milieu, diervriendelijkheid, puur en zonder onnodige toevoegingen.

Soundmixshow

Eerlijk is eerlijk: het prijskaartje is óók erg belangrijk. ,,Als het verschil tussen biologisch en niet-biologisch kleiner wordt, gaat er meer van over de toonbank”, weet Wilde. Toch speelt er volgens hem ook iets curieus’ mee. ,,Buiten de supermarkt zijn mensen bewuste burgers”, schetst hij. ,,Maar ga je naar binnen dan is het alsof je bij Hennie Huisman in de Soundmixshow door het poortje stapt. Dat je heel iemand anders bent geworden en alleen op prijs bent gericht.”

De prijs noemen consumenten inderdaad nog steeds als grootste barrière: twee derde van de huishoudens geeft aan vaker biologisch te kopen als het goedkoper zou zijn. Het prijsverschil tussen biologisch en niet-biologisch is wel kleiner dan 5 jaar geleden, zo blijkt uit een vergelijking die de Consumentenbond vorig jaar uitvoerde. ,,Toen waren biologische producten gemiddeld 2 keer zo duur als niet-biologische, nu nog 1,75 keer. Door die verschuiving zijn biologische producten, met name seizoensproducten, nu vaak zelfs goedkoper dan A-merken.”