Biopaprika Jumbo ‘Mispaksel’ van het jaar: ‘Een schildpad stikt net zo goed in dit plastic’

De organisatie noemt bioplastic geen goed alternatief voor gewoon plastic. ,,Wanneer dit plastic in de natuur komt, kan een schildpad er net zo goed in stikken. Dat het composteerbaar is, is misleidend. Dit plastic breekt alleen af onder heel specifieke omstandigheden. Die heb je niet in de natuur, niet in je composthoop en zelfs afvalbedrijven worstelen ermee. Hierdoor verdwijnt het vaak alsnog in de verbrandingsoven.”

Verwarrend

Bijkomend nadeel is dat bioplastic niet bij het gewone plastic mag worden gegooid. ,,Heel verwarrend dus en er is een simpele oplossing: dat onnodige plastic jasje kan namelijk gewoon uit”, zegt campagneleider Meike Rijksen.

Fairtrade bananen van PLUS die in een plastic zak zijn verpakt eindigden op de tweede plaats. Volgens Greenpeace heeft de supermarkt toegezegd de bananen vanaf begin volgend jaar zonder plastic aan te bieden.

Het ‘erepodium’ wordt compleet gemaakt door Smint, dat verpakt is in plastic doosjes met folie en een plastic zakje eromheen. In totaal brachten 17.000 mensen hun stem uit. Jumbo stelt in een reactie ‘al geruime tijd’ aan het kijken te zijn hoe het bedrijf minder verpakkingen kan gebruiken. ,,Als de verpakking eraf kan, dan doen we dat of we kijken naar een duurzamer alternatief”, aldus woordvoerder Suzanne van der Vaart. ,,Vorig jaar hebben we het gelaserde etiket geïntroduceerd op onze biologische groenten zoals gember, courgette, kiwi en avocado. Ook hebben we in onze winkels herbruikbare tasjes voor brood, groenten en fruit liggen.”

De reden dat de paprika’s nog verpakt zijn, zit in de houdbaarheid. Van der Vaart: ,,Resultaten laten zien dat wanneer de verpakking eraf gaat, veroudering sneller optreedt. Hierdoor gaat de kwaliteit en houdbaarheid van het product snel achteruit. Dat werkt verspilling in de hand, op de winkelvloer of bij klanten thuis. En dat willen we niet, want tegengaan van voedselverspilling staat op 1. We zijn hard op zoek naar alternatieven, we hopen snel met een oplossing te komen.”