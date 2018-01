Blauwe mond na het drinken van rode wijn? Zo kom je er van af

Frisse Start quizmaster: wat kun je het beste eten voordat je gaat duursporten?

13:56 In de maand januari maken we een Frisse Start. Hierbij willen we bewuster eten, maar vooral blijven genieten. Test je kennis over voeding door onze Frisse Start-quizvragen te beantwoorden. Vandaag: welk ontbijt kun je het beste nemen voor het duursporten? Kwark met blauwe bessen, bananenpannenkoekjes met havermout of een wit broodje met ei en spek?