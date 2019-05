Blijdschap Sonja Bakker om nieuwe bestseller heeft zwarte rand

Koken & etenDoor Sonja Bakker is Nederland weer aan het diëten geslagen. De voedingsdeskundige staat op de eerste plek van de Bestseller 60 van Stichting CPNB. In de derde week dat haar boek Summerproof met Sonja in de winkel ligt, stijgt de dieetgoeroe al naar de eerste plek.

,,Ik was wel trots toen ik het gisteren hoorde. Het was alweer een tijdje geleden". Sonja Bakker bracht vijftien jaar geleden half Nederland aan het diëten. Haar weekmenu's en eierkoeken als tussendoortje werden beroemd. Haar eerste boek Bereik je ideale gewicht kwam in 2005 uit. In totaal gingen meer dan 400.000 exemplaren van het boek over de toonbank.



Haar boeken waren zo bekend, dat ze haar eigen werkwoord kreeg van haar fans: ‘sonjabakkeren‘. De laatste jaren kwam ze vooral vanwege haar liefdesleven in het nieuws. In 2017 maakte ze bekend na een huwelijk van vier jaar te scheiden van haar tweede man Jan Reus.

,,Ik mag niet klagen", reageert de bekende kookboekenschrijver telefonisch op haar toppositie. ,,Want ik werk ook al jaren samen met Lidl. De boeken die ik met hen maak, verschijnen altijd in januari.” De verkoopaantallen van die dieetboeken zijn ook hoog, zo rond de 110.000 en 120.000, vertelt Bakker. Maar omdat die boeken niet via de reguliere boekhandel verschijnen, tellen de verkoopcijfers niet mee voor de top 60 van de CPNB.

Quote Het was een gok om weer een boek uit te brengen

Het succes is extra bijzonder, vindt Bakker, omdat de boekenwereld drastisch is veranderd de afgelopen vijftien jaar. ,,Het was een gok om weer een boek uit te brengen", vertelt ze. ,,Boekhandelaren kunnen niet meer alles op voorraad houden, maar mensen willen vaak toch liever een boek vasthouden, voordat ze het kopen. Kennelijk hebben mensen mijn nieuwe boek toch gekocht, ondanks dat het niet op veel plekken lag. Op mijn eigen site of via Bol.com.”

Minder koolhydraten

Ook de aanpak is anders, schetst Bakker. ,,We gebruiken minder koolhydraten en eten veel meer eenpansgerechten en wokgerechten. En meer eiwitten, zoals yoghurt en kwark voor de spieropbouw. Meer trendy en van nu.” Van nu zijn ook de grotere hoeveelheden groenten. Net zoals het Voedingscentrum de Schijf van Vijf zo nu en dan aanpast, zo heeft Bakker haar aanpak veranderd. Dus geen 200 maar wel 400 gram groenten per dag. ,,Als tussendoortje kun je ook wortelen nemen met hummus. Nou, vijftien jaar geleden wisten de meeste mensen echt niet wat hummus was.” Vond je in haar vorige boeken meer bloemkool, bieten en boerenkool, daar zijn nieuwe soorten groenten bijgekomen.

Vieren gaat ze haar nieuwe succes wel. Dat deed ze vanochtend met haar team. Maar de feestvreugde wordt wel overschaduwd door het slechte nieuws op privégebied dat ze gisteravond te verwerken kreeg. Haar vader, die kanker heeft, kan niet meer beter worden. ,,Hij is mijn grootste vriend. Ik ga wel een glas wijn drinken bij hem straks. Hij heeft gezegd: wij Bakkertjes gaan niet bij de pakken neerzitten. We gaan er evengoed een mooie dag van maken.”