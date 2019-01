Blijf mosselen eten, zeggen de mosselmannen

Het is een vrolijke video van maar 40 seconden. Meer tijd heeft een jong stel niet nodig om een pan met mosselen te maken. De groenten zijn al gesneden, net als het stokbrood, maar de boodschap is duidelijk: mosselen klaarmaken, bijvoorbeeld als wokgerecht, is simpel en heel makkelijk.



De Zeeuwse mosselen zijn tot in de lente te koop, maar niet iedereen weet dat, zegt Tilly Sintnicolaas, woordvoerder van het Zeeuwse mosselbureau. ,,Gemiddeld eten Nederlanders 1 à 2 keer per jaar mosselen. In de steden en in Zeeland ligt het gemiddelde hoger, maar er zijn ook regio's waar bijna geen mosselen worden gegeten.”

Zomer

Een commercial op tv zal daar geen verandering in brengen, dat weten ze bij de mosselpromotie ook wel. ,,Maar we zien dat mensen bij mosselen vaak denken aan de zomer. Of juist aan september, omdat dat de traditionele mosselmaand is, terwijl de Nederlandse aanvoer negen maanden lang doorloopt.”

De keuze om juist in januari een campagne te beginnen, heeft te maken met de verkoop. ,,In België, waar 65 procent van de mosselen naartoe gaan, eet men de mosselen wel door, maar wij moeten in Nederland aan onze zichtbaarheid blijven werken. Het is gezond, makkelijk en mosselen komen ook nog eens uit onze eigen wateren.”

Gezinnen

Jonge mensen staan wel open voor mosselen, maar vooral als er nog geen kinderen zijn, ziet Sintnicolaas. ,,In gezinnen is het vaak lastiger om kinderen aan mosselen te laten wennen.” De Zeeuwse mosselkwekers financieren de campagne.

Bij Schmidt Zeevis in Rotterdam zijn ze blij met de campagne. ,,Promotie voor product dat wij verkopen is altijd mooi”, zegt directeur Marcel van Breda. ,,Ze proberen het seizoen op te rekken. Het seizoen van de bodemcultuur gaat meestal door tot april en dan begint na juni de hangcultuur alweer.” De bodemmosselen groeien zoals de naam al zegt op de bodem van de Oosterschelde. Bij de hangcultuur hangen mosselen aan lange slierten in het water.

Aan het einde van het seizoen van de bodemcultuur is het risico op zand in de mosselen groter, omdat de mosselvissers meer moeite moeten doen de mosselen te ‘oogsten’. ,,Maar dat is nu nog niet aan de orde”, haast Van Breda zich te zeggen.

