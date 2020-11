Bloemkool nu niet al te duur - en met deze 4 recepten maak je hem superlekker klaar

Koken & etenBloemkool is een van de populairste groenten in Nederland en op het moment relatief goedkoop. Er iets anders mee proberen dan je gebruikelijk doet? Met deze vier recepten maak je het populaire kooltje nog lekkerder dan hij al is.

Bloemkool staat op nummer drie in het rijtje van meest gegeten groenten, net onder ui en tomaat. De prijs ligt zo rond de 1,80 tot 2,00 euro, afhankelijk van de supermarkt waar je hem haalt. Dat is aanmerkelijk minder dan in de zomer, toen de prijs kon oplopen tot boven de 3,00 euro per kool, zo blijkt uit cijfers van Inprijsverhoogd.nl.

,,Bloemkool is iets duurder dan vorig jaar’’, aldus Thijn van der Tuin van Inprijsverhoogd.nl. ,,Toen zat de prijs tussen de 1,59 en 1,89 euro, en steeg die in november naar 1,99 en 2,09 euro. De duurste periode was duidelijk april tot juni, toen de prijs naar de 2,99 euro bewoog. Het was ook een lange piek die je niet elk jaar ziet.” Dat had deels te maken met corona, omdat meer mensen lokaal eten gingen kopen, maar vooral met een nat voorjaar in Zuid-Europa waardoor oogsten minder goed uitpakten.

Room en kaas

Kooltje gescoord? Dan kun hem natuurlijk gewoon koken. Maar ervaren koks weten hoe je de groente nog lekkerder kan maken. Neem tv-kok en kookboekenauteur Yvette van Boven. Die stopt bloemkool graag in potjes met room en kaas, zo blijkt uit onderstaand recept, uit haar nieuwste kook boek De bomvolle oven van Van Boven.



En Mari Maris maakt de bloemkool zo fijn dat hij samen met melk en kaas een heerlijke kaasfondue vormt. Onderstaand recept komt uit haar nieuwe kookboek A la minute.



De schrijvende Britse kok Nigel Slater heeft een pastagerecht in zijn laatste boek Greenfeast. Heerlijke recepten voor de herfst en winter.



Nog meer groenten nodig voor een stevig maal? Dan is het vierde recept van de Zweedse populaire kok Nina Olsson (uit haar boek Bowls of Goodness Groenten en granen) misschien iets voor je. Het bevat zowel bloemkool als prei, maar ook kool en witte bonen.

Recept 1: Bloemkoolpotjes voor vier personen (Yvette van Boven)

Een ontzettend simpel groentegerechtje ditmaal. Eigenlijk is alles met room en kaas uit de oven lekker: denk maar aan pasta, witlof of prei. De laatste twee zou je overigens ook kunnen gebruiken in plaats van bloemkool. Maar ja, ik ben nu eenmaal bloemkoolfan. De kool combineert erg goed met tuinbonen en erwten. Ik vind dit een ultiem op-de-grens-van-winter-naar-lentegerecht. Maak het maar en proef of ik gelijk heb.



Ingrediënten

200 ml crème fraîche

100 gram Hollandse geitenkaas, geraspt

1-2 theel. karwijzaad, kort geroosterd in een droge koekenpan

4 bosuien, in dunne ringen

1 kleine bloemkool, versneden tot kleine roosjes

100 gram erwten en/of tuinbonen (vers of uit de diepvries)

1 ei, losgeklopt

4 plakjes roomboter­bladerdeeg, ontdooid

Volledig scherm De bereiding van de potjes. © Yvette van Boven

Bereiding

- Verwarm de oven voor tot 200 °C.

- Meng de crème fraîche, kaas, karwij, bosui, bloemkool en erwten of tuinbonen door elkaar in een grote kom en verdeel ze over vier kleine ovenvaste schaaltjes. Bevochtig de randen met wat ei en leg de plakjes bladerdeeg erop. Knip en vouw ze eventueel mooi bij of laat ze overhangen. Bestrijk ze ook met losgeklopt ei.

- Bak de potjes 25 tot 30 minuten tot ze krokant en goudbruin zijn. Eet ze zo, met een salade ernaast als vegetarisch gerecht of braad er het kippetje van bladzijde 199 bij.

Recept 2 Bloemkool fondue met een beetje kaas (Mari Maris)

Kaas, mosterd, bloemkool. Daar is iets mee, die hebben wat met elkaar. Dat zit zo, mosterd en bloemkool zijn directe familie, dat weet uw neus. Hang ‘m maar eens boven de kom als u rauwe bloemkool maalt: mosterd. En mosterd past perfect bij kaas, denk maar aan een plankje kaas met mosterd, of bloemkool met kaassaus dat niet voor niets een klassieker is. Net zo’n klassieker als kaasfondue, waar je dan weer heel goed bloemkool in kunt dopen. M’enfin, nóg beter is het als je de bloemkool met wat kaas tot fondue mengt. Dan heb je één smeuïge, gelukzalige pan. Genoeg geouwehoerd. Mosterd bij de maaltijd, maar dan in de vorm van bloemkool.

Volledig scherm Bloemkoolfondue. © A la minute, Mari Maris Ingrediënten

ca. 800 g (een niet al te grote) bloemkool, bewaar het blad

2 flinke tenen knoflook, fijngehakt

ca. 3 dl volle melk

400 g tomaten, in blokjes (dat mag uit blik zijn en is er dan 1)

150 g extra belegen kaas, geraspt

1 volle eetl bloem

mespunt zuiveringszout, ofwel baking soda

10 takjes basilicum, gerist en gehakt

eventueel: 1 à 4 raspjes bio-citroen

voor erbij: knapperig brood, crackers, tortillachips, reepjes groenten van paprika en bleekselderij tot een vork vol rauwe spinazie; alles dat te dopen is.

Bereiding

- Hak in de keukenmachine op pulsestand de helft van bloemkool tot brokjes zo groot als tuinbonen. Doe die in een pan (neem een veel te hoge, je zult straks zien waarom) met dikke bodem en rooster ze (zonder vet) tot er kleine schroeiplekjes ontstaan. Draai het vuur uit.

- Maal in de keukenmachine de rest van de bloemkool en de knoflook helemaal glad. Voeg dan steeds een beetje melk toe tot het een gladde puree is van yoghurtdikte.

- Voeg de puree toe aan de geroosterde bloemkool in de pan en zet zie op middelhoog vuur. Meng de tomaat en de kaas erdoor. Roer goed los vanaf de bodem, terwijl het geheel opwarmt en de kaas smelt. - Laat zachtjes pruttelen, zo tussen de 10 en 20 minuten. Hoe korter, hoe pittiger. Roer steeds goed los vanaf de bodem.

- Schep de bloem in een niet al te vol espressokopje met water en roer met een vork tot een glad papje. - Schenk al roerend in de pan tot de fondue een mooie dikte heeft en laat nog 2 minuten zachtjes doorkoken. Meng dan in het kopje het zuiveringszout met wat water en roer dat door de fondue; die gaat daardoor nu enorm bruisen in de pan, in plaats van straks in uw maag. Als het uitgebruist is, na een minuutje ofzo, kan het vuur uit.

- Maak af met peper & zout, basilicum en eventueel 1 tot 4 raspjes citroen. Ik vind dat laatste een funky extraatje geven, mijn tafelgenoot deed het aan de punt van een raketijsje denken. Doop er vervolgens alles in dat je lekker vindt, probeer vooral ook in repen gesneden bloemkoolblad (dat wat je apart had gehouden).

Variatie: Rooster een volle eetlepel komijnzaadjes met de bloemkool mee en vervang de basilicum door tijm of koriander.

Recept 3 Orecchiette, bloemkool, kaas (Nigel Slater)

De rustgevende pasta, zegt Slater hierover. ‘De troostrijke smaken van kaas en bloemkool.’ Voor 2 personen

Ingrediënten

parmezaan – 200 g

een middelgrote bloemkool

boter – 30 g

olijfolie – 3 eetlepels

orecchiette – 200 g

slagroom – 250 ml

dillenaaldjes – 10 g

Volledig scherm Pasta met bloemkool en kaas. © Nigel Slater Bereiding

- Breng een grote pan water met zout aan de kook en voeg royaal zout toe.

- Rasp de parmezaan fijn. Snijd de bloemkoolroosjes los van de stronk.

- Verhit de boter en de olie in een ondiepe pan en bak de bloemkoolroosjes een minuut of vijf tot ze enigszins knapperig en lichtbruin zijn.

- Schud de orecchiette in het kokende water en laat ze in circa negen minuten beetgaar worden.

- Voeg de room aan de bloemkool toe, gevolgd door de parmezaan en zet het vuur lager. Giet de pasta af en voeg hem toe aan de bloemkool en de room. Breng op smaak met zwarte peper. Hak de dillenaaldjes, roer ze door de pasta en dien hem op.

Variatie: broccoli, spruitjes en boerenkool zijn allemaal heel geschikt als alternatief voor de bloemkool. Ook de pasta is inwisselbaar, maar het is een goed idee om een soort te kiezen waarin kleine beetjes saus blijven zitten, zoals casarecce, anelli, cavatelli of ditalini. Ik raad je aan de grotere soorten penne te vermijden, dat lijkt vaak meer op het eten van stukjes gummislang.

Recept 4: Prei-gerstgratin met bloemkool-kaassaus voor 4 personen (Nina Olsson)

De magie van dit recept zit hem in de smeuïge bloemkool-kaassaus en de kracht van de prei. Het heeft de smaken van een pastaschotel met kaas, maar met het voordeel dat het een volkorengratin vol gezonde groenten is. Het knoflookbroodkruim zorgt voor een heerlijk krokant korstje. Als je wilt kun je er meer bonen bij doen, maar het hoeft niet. De romige bloemkool-kaassaus wordt gebonden met witte bonen, die tevens een flinke dosis eiwitten toevoegen.

Volledig scherm Preibloemkoolgratin uit Bowls of foodness van Nina Olsson. © Nina Olsson Ingrediënten

250 g gerst of een andere robuuste graansoort

1 el olijfolie

400 g lentekool of groene kool

240 g witte bonen

1 middelgrote prei, zowel het witte als het groene deel, schoongemaakt en fijngehakt

50 g panko of ander paneermeel

peper en zout, naar smaak

Voor de bloemkool-kaassaus:

250 g gestoomde bloemkool

een blik van 400 g witte bonen, plus 100 g om in zijn geheel door de gratin te mengen (desgewenst)

40 g edelgist

50 ml olijfolie

3 el plantaardige melk

2 tenen knoflook, geperst

1 tl zout, plus extra naar smaak

¼ tl zwarte peper uit de molen

1 tl dijonmosterd

1 tl wittewijnazijn

½ tl gerooktepaprikapoeder

1 tl gedroogde oregano of marjolein

Bereiding

- Kook de gerst volgens de aanwijzing op de verpakking.

Verhit de oven tot 200 °C/gasovenstand 6 en vet een gratinschaal in met de olijfolie.

Meng de ingrediënten voor de saus, proef een likje en voeg zo nodig naar smaak peper en zout toe.

- Meng driekwart van de saus met de gerst, kool, bonen en prei.

Giet het mengsel in de gratinschaal, giet de rest van de saus erover en strooi het broodkruim erover.

- Zet de schaal 20 minuten in de oven en serveer de gratin warm.

Tip: je kunt voor deze gratin ook ander volkorengraan gebruiken. Spelt of sorghum zijn ook heel geschikt.

Toch liever een agv'tje (aardappelen, groente, vlees)? Maak dan bloemkool met een slavinkje:

