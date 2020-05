Boer krijgt aardappels niet verkocht en deelt ze gratis uit

Albert Heijn versoepelt regels: winkelwa­gen of mandje niet meer verplicht

25 mei Albert Heijn gaat in een aantal winkels klanten niet meer verplichten om met een wagentje of mandje te winkelen als afstand houden in de winkel geen probleem is. De supermarktketen geeft klanten graag de ruimte hier zelf een keuze in te maken.