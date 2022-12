Boerenkool is in veel supermarkten in de aanbieding en dit kun je ermee doen

BudgetkokenNu we nog scherper op de prijzen letten, kopen we vaker producten in de aanbieding. In deze serie nemen we telkens een groente onder de loep. Vandaag: boerenkool.

Net als voor veel andere voedingsmiddelen geldt: boerenkool kost meer dan vorig jaar. Gemiddeld liggen de prijzen van boerenkool zo'n 20 procent hoger dan vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van website Supermarktscanner.

Besparen kan wel. Boerenkool is deze week bij een aantal supermarkten in de aanbieding. Zo heeft Aldi gesneden boerenkool in een verpakking van 300 gram voor 99 cent in de schappen. Dat is omgerekend 3,30 euro per kilo. Bij Jan Linders (voornamelijk actief in het zuidoosten van het land) betaal je nog minder per kilo: 2,19 euro. Voor een zak fijn gesneden boerenkool betaal je 1,10 euro voor een verpakking van 500 gram.

Check de kiloprijs

Vergelijken is soms lastig omdat de hoeveelheden in de zak telkens anders zijn. Daarom is die kiloprijs handig om in de gaten te houden. Supermarkten zijn verplicht die te vermelden. Als je vergelijkt zie je dat andere supermarkten een veel hogere kiloprijs rekenen. Die prijs kan enorm oplopen. Zo ben je bij Jumbo per kilo 4,17 euro kwijt als je twee zakken van 300 gram voor 2,50 euro koopt. Ter vergelijking: bij marktleider Albert Heijn is de kiloprijs 4,38 euro als je een zak van 500 gram koopt. Een zak kost dus 2,19 euro.



Plus is goedkoper: die vraagt 1,89 euro voor een halve kilo (de kiloprijs is dus 3,78 euro).

Kleine verpakkingen zijn vaak relatief duur. Voor kleinere zakken boerenkool geldt dat helemaal: bij Albert Heijn betaal je voor een zakje van 150 gram 1,79 euro. Dat is omgerekend 17,93 euro per kilo. Dan heb je wel biologisch geteelde boerenkool. Bij Vomar ben je voor dezelfde hoeveelheid boerenkool (eveneens biologisch) 1,99 euro kwijt (kiloprijs 13,27 euro).



Het is dus de moeite waard om te controleren welke supermarkt bij jou in de buurt het goedkoopst is. Voor de folders van alle supermarkten kun je terecht bij Reclamefolder.nl.

Is boerenkool een superfood?

Waarom is boerenkool ook alweer gezond? De groente staat in de Verenigde Staten bekend als een superfood, maar het is net als andere groenten en fruit gezond omdat er vezels, vitaminen en mineralen in zitten, aldus het Voedingscentrum. Het is wel een zeer gezonde groente omdat boerenkool hoort bij de groene bladgroenten net als spinazie, een goede bron is van foliumzuur, zink, calcium, ijzer, magnesium, vitamine C en vezels.



Hieronder vind je twee recepten met boerenkool. Een stamp zonder vlees en eentje met.

Boerenkoolstamppot met alles d'rop en d’ran

Volledig scherm Boerenkoolstamppot van Janneke Vreugdenhil. © Carrera Culinair

Ingrediënten

voor de geconfijte uitjes

25 g boter

750 g rode uien, gepeld, in partjes

zout

1 el suiker

1-2 el rodewijnazijn

voor de stamppot

1¼ kilo kruimige aardappels, geschild, in stukken

peper

1 slagersrookworst

25 g boter

150 g rookspek, in dobbelsteentjes of reepjes

400 g boerenkool, gesneden

1-2 el natuurazijn, of rodewijnazijn

voor erbij

fijne of grove mosterd

piccalilly

Amsterdamse uien of zilveruitjes

Verder nodig

pureestamper

Bereiding

- Verhit voor de gekonfijte uien de boter in een zware koekenpan. Voeg de uien en een flinke snuf zout toe. Draai zodra de pan voldoende warmte heeft het vuur laag. Laat de uien zo 45-60 minuten smoren, tot ze zacht zijn. Schep tussendoor af en toe om.

- Zet het vuur onder de pan hoog, strooi de suiker over de uien en schep om. Schenk 1 eetlepel azijn in de pan en schep alles nog een paar minuten om. Proef en maak op smaak met zout en peper en eventueel nog extra azijn.

- Zet voor de stamppot de aardappels half onder water met een snufje zout en breng aan de kook. Leg de rookworst op de aardappels. Leg een deksel op de pan, zet het vuur laag en kook de aardappels en rookworst in 20-25 minuten gaar.

- Verhit de boter in een koekenpan en bak hierin de spekjes uit. Voeg de boerenkool toe, schep om en leg een deksel op de pan. Laat de boerenkool 10 minuten stoven, tot hij geslonken is en beetgaar. Schep tussendoor een paar keer om.

- Giet de aardappels af en vang het kookvocht op. Stamp de aardappels met een pureestamper en voeg zoveel kookvocht toe als nodig is om een stevige puree te maken.

- Voeg de boerenkool met spek toe en schep alles met een houten lepel door elkaar. Maak de stamppot op smaak met azijn, zout en peper.

- Snijd de rookworst in schuine plakjes en leg ze op de stamppot. Geef de gekonfijte uien er warm of koud bij. Zet ook mosterd, piccalilly en een schaaltje Amsterdamse uien of zilveruitjes op tafel.

Recept uit: Bijbel van de Nederlandse Keuken, Janneke Vreugdenhil, Carrera Culinair.

Boerenkool, een beetje gestampt met smeuïge paddenstoelen & snelle saus

Volledig scherm Boerenkool van Mari Maris. Uit boek A la minute. © Carrera Culinair

Ingrediënten

Voor de boerenkool

8 flinke tenen knoflook, 6 in plakjes en 2 fijngehakt

1,5 kg bio-aardappelen met een dun schilletje, gehalveerd en dan in vieren

1 ei

600 à 750 g boerenkool, fijngesneden

1 middelgrote ui, gesnipperd

200 g paddenstoelen, in plakjes

olijfolie

Voor de snelle saus

100 g paddenstoelen met zoveel mogelijk smaak, wilde zijn er als het heel winters is niet meer, neem dan half-om kastanjechampignons en shiitakes en voeg een handje gedroogde toe, fijngesneden

2 tenen knoflook, fijngesneden

1 glas witte wijn

crème fraîche

olijfolie

Bereiding

Boerenkool

- Breng genoeg water aan de kook om te zorgen dat de aardappelen straks net onderstaan. Voeg als het water kookt de plakjes knoflook en de aardappel toe. Kook ze net gaar, giet af, laat goed uitdampen.

- Zet terwijl de aardappels koken de saus (zie hieronder) op.

- Doe de aardappelen terug in de pan. Stamp een paar keer zodat ze breken maar geen puree worden. Meng er het ei en een derde van de boerenkool door. Maak op smaak met peper en zout en laat met gesloten deksel rusten.

- Verwarm een ruime koekenpan (of twee) met een scheut olie.

- Fruit daarin de ui en voeg de fijne knoflook en de paddenstoelen toe. Bak ze op hoog vuur mooi bruin.

- Meng de helft van de overgebleven boerenkool erdoor en schep goed om. Draai het vuur lager en laat in zo’n 5 minuten zacht worden.

- Voeg dan de laatste boerenkool toe, maal er peper & zout over, meng goed door elkaar en laat in nog een paar minuten ook zacht worden.

Snelle saus

- Verwarm een beetje olie in een steelpannetje en fruit er op hoog vuur de paddenstoelen en knoflook in. Blus als ze licht gebakken zijn af met witte wijn, voeg de crème fraîche en gedroogde paddenstoelen toe. Breng aan de kook, draai het vuur lager en laat in 5 tot 10 minuten zachtjes tot ragout-dikte pruttelen.

- Breng op smaak met peper en zout.

