Boliviaanse treft stukje vinger aan in hamburger: ‘Bij eerste hap’

Koken & eten Fantas­tisch eten in een ziekenhuis? Dit hospitaal aan Belgische kust krijgt vermelding in culinaire gids

12 september Een ziekenhuis in de culinaire Gault&Millau-gids? Het academische ziekenuis AZ Zeno in het West-Vlaamse Knokke-Heist doet het. In de gloednieuwe editie ‘A Taste of Knokke-Heist’ staan vijf bladzijden over de keuken van AZ Zeno.