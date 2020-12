Bombardement met kerstcommercials is begonnen: 'Hebben meer dan ooit geborgenheid nodig’

Primeur: middenin Leidsche Rijn komt een voedselbos van 15.000m2 vol bomen en planten met eetbare vruchten

2 december Utrecht krijgt een voedselbos, midden in de woonwijk Rijnvliet in Leidsche Rijn. Dat een voedselbos volledig wordt geïntegreerd in een woonwijk is een primeur voor Nederland én Europa.