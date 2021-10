Boodschappen fors duurder: ‘Gemiddeld huishouden honderden euro's extra kwijt’

Koken & eten Vegasnack rukt op in het vries­vak

9 oktober Bestaat de traditionele ‘bruine fruitschaal’ over een paar jaar voornamelijk uit groentekroketten en kaasnuggets? Snackgigant Van Geloven, eigenaar van Mora, zet vol in op vleesvrije snacks in het vriesvak. ,,In 2025 komt de helft van onze omzet uit vegetarische producten.’’