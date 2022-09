Borrelen: met deze trucs van tv-kok Ramon Brugman verras je je gasten

Koken & Eten Bernard zou Utrechtse bakkerij overnemen, maar werd eigenaar van populair restaurant in VS

Gasten staan soms wel twee uur in de rij voordat er een tafeltje voor ze vrij is in het populaire restaurant Cap’s on the water van Bernard de Raad (65), geboren als bakkerszoon in Utrecht. Zijn zaak in de Amerikaanse staat Florida staat in de top tien van restaurants met het beste uitzicht van heel Amerika.

