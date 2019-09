‘Borrelhap kan heel goed een maaltijd vervangen’

Koken & etenBorrelen is leven, is het motto van culinair schrijver Susan Aretz. In het weekend verschijnt vaak geen doorsnee diner bij haar thuis op tafel, maar tovert ze een borrelplank tevoorschijn. ,,Er is meer dan blokjes kaas en plakjes worst.”

Quote Soms wil je wel de smaak, maar niet de alcohol Susan Aretz Eigenlijk begon het toen de dochter van Susan Aretz nog klein was en om zeven uur naar bed moest. Dan kun je niet te laat eten. Een borrelhap aan het einde van de middag is dan een goed idee in het weekend. ,,Ook al gaat Meike niet meer zo vroeg naar bed, nog steeds vraagt ze vaak: wat gaan we borrelen vanavond?” vertelt Aretz.



Al dat geborrel leidde de afgelopen jaren tot mooie momenten én tot het boek Borreltijd dat komende week verschijnt. ,,Het is echt Hollands, net als gezelligheid en klompen. Je hebt wel drinks and bites, maar dat slaat vooral op wat er op tafel staat. Het concept moet je in het buitenland echt uitleggen. Voor mij is borrelen ook een gevoel. Echt iets voor in het weekend: kaarsjes aan, een filmpje, een moment met elkaar.”

Er hoeft niet per se alcohol bij, vindt Aretz. ,,Ik hou van een glas wijn en je mag me wakker maken voor bubbels. Maar ik heb in mijn boek ook alcoholvrije cocktails opgenomen en tips voor alcoholvrije biertjes en een theecocktail. Het is een goede trend dat mensen met mate drinken. Het gaat mij ook nooit om veel, maar om lekker. Ik heb ook een fles gin zonder alcohol in huis. Soms wil je wel de smaak, maar niet de alcohol.”



Hoe stel je een aantrekkelijke en lekker borrelplank samen? Aretz geeft hieronder haar belangrijkste tips en een van haar favoriete recepten.

1. Kies eens andere ingrediënten ,,Kies eens een ander soort kaas, manchego bijvoorbeeld. Of een ander soort olijf. Er is meer dan blokjes kaas en plakjes worst. Of als je van saucijzenbroodjes houdt: doe er eens een merguezworstje in voor de afwisseling. Je kunt het zo spannend maken als je wilt. Je kunt gewoon naar de supermarkt gaan: je hoeft niet moeilijk te doen.”

2. Zorg voor afwisseling Het is niet de bedoeling dat je na het borrelen ook nog gaat eten, legt Aretz uit. ,,Borrelen kan heel goed een maaltijd vervangen. Eten erna is niet nodig. En het is ook fijn als je erna niet nog de keuken in hoeft. Daarom zorg ik voor afwisseling : iets hartigs, iets zoets, iet met groente, iets voor de kinderen, vlees, vis.”

3 Maak één showstopper. ,,Je hoeft je borrelplank niet ingewikkeld te maken, maar het is leuk om één gerecht te bereiden dat indrukwekkend is. Dat hoeft niet per se heel ingewikkeld te zijn. Mijn favoriet is gravad lax (recept hieronder, red.). Het enige dat je moet doen is geduld hebben: het moet twee dagen in de koelkast. Let wel op dat je spartelverse zalm gebruikt. Niet die van de supermarkt, maar van de viswinkel. Of maak een keer zelf paté! Ik complimenteerde een vriend een keer met de indrukwekkend paté die hij zelf gemaakt bleek te hebben. Hij liet me zien hoe hij dat deed. Ik wist niet dat het zó simpel was. De versie in mijn boek, met pruimen die in rum zijn gedrenkt, is net even anders dan van de supermarkt. Die smaken allemaal hetzelfde.”

4 Kies je eigen manier. ,,Je moet lekker kiezen waar jij van houdt en waarvan degenen met wie je borrelt van houden. Je kunt een thema gebruiken, zoals ik in het boek doe. Maar ik geef wel míjn interpretatie van gerechten. Als een hummusmaker in het Midden-Oosten mijn versie zou zien, zou hij me misschien uitlachen. Ik vind het leuk om op zo’n themaplank het spectrum te laten zien. Maar heel eerlijk: ik gooi ook alles door elkaar.”

Volledig scherm Gravad lax © Borreltijd

Gravad lax met biet & dille

Voor de gravad lax:

± 425 gr verse zalmfilet, met huid (zo gelijkmatig mogelijk qua dikte)

2 gekookte bietjes, gepureerd

40 gr suiker

40 gr fijn keukenzout

10 gr verse dille

1 tl citroenrasp

sap van 1 citroen

verder nodig: huishoudfolie, staafmixer