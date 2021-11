Boter, boter en nog eens boter: in de Franse keuken van Marie hoeft het allemaal niet zo caloriearm

Ze zijn nog maar een maand open, maar na De Bijzaeck, De Viszaeck en Mi-Yao hebben horecaondernemers Annelie van den Bos en Rianne Sleeuw (die in 2009 het tv-programma Mijn tent is top van Herman den Blijker wonnen) met Marie weer een succesformule te pakken. ,,Door corona hebben we veel moeten lenen, maar we wilden heel graag een Frans restaurant, op een goed te bereiken locatie. En dat is gelukt.”