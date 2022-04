Boterham met kaas beu? Neem eens iets anders mee als lunch

Koken & Eten Dit is waarom de 5-secondenre­gel als je eten laat vallen niet altijd geldt

We kennen het allemaal: je laat wat eten vallen, raapt het snel op, veegt er even overheen en eet het gewoon op. Bacteriën doen er immers langer dan 5 seconden over om op je gevallen voedsel te komen, toch?

26 maart