Bouillonblokjes veel te zout: ‘Je verpest je hele gerecht ermee’

Koken & EtenMaar liefst zestien merken bouillonblokjes overschrijden de norm van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA ) van 2,2 gram zout. Dat is te lezen in de nieuwste editie van de consumentengids van de Consumentenbond die 49 bouillonblokjes heeft geanalyseerd. Chef-kok Thijs Kwakkenbos verafschuwt de ‘supermarktblokjes’ en vertelt hoe je zelf bouillon maakt met de helft minder zout.

De stevige kippenbouillon van Albert Heijn staat er het slechtst voor en bestaat voor 58 procent uit zout. Met een portie van 250 ml zit je al op de helft van de dagelijkse maximale hoeveelheid zout van 6 gram. Het blokje met het minste zout is de ‘low salt’ groentebouillon van Damhert, deze bestaat voor 7 procent uit zout.

Waar is dat vlees?

Bouillonblokjes kennen we voornamelijk in de vlees-, groente- of kipvariant. Uit de test komt naar voren dat in sommige van die vleesvarianten maar 0,5 procent vleesextract zit. Gemiddeld zit er 3,5 procent rund of 4,9 procent kip in de blokjes. Naast zout bevatten veel blokjes ook een hoop suiker, zoals de blokjes van Festivo en Knorr.

Het verschil tussen de zoutgehaltes is voor de consument moeilijk te zien volgens de Consumentenbond. Op de verpakkingen staat niet goed vermeld hoeveel gram zout er in de blokjes zit, maar 9 van de 49 geanalyseerde verpakkingen vermelden de hoeveelheid zout per 100 gram. Veel merken adviseren bovendien verschillende hoeveelheden per liter water wat de informatie op de verpakking ook onduidelijk maakt.

Vervanger

Maar is er dan wel een goede vervanger voor de (te) zoute blokjes uit de supermarkt? De Consumentenbond geeft als tip om gedroogde kruiden te gebruiken, zoals gedroogde basilicum, peterselie, foelie en laurier.



Thijs Kwakkenbos is chef-kok bij Soup en zo, een soepwinkel in Amsterdam. Hij vindt dat je de blokjes beter in de prullenbak kan gooien: ,,Ze zijn véél te zout. Het verpest je hele gerecht. Zodra je er eentje bij doet, neemt het de smaken van andere ingrediënten weg.”

Bij de soepwinkel worden alle soepen vers bereid. Kwakkenbos zegt dat het even kan duren, ‘maar dan heb je ook wat’. ,,Met onze runderbouillon zijn we vaak acht uur bezig. We doen runderschenkel met tomatenpuree in de oven en voegen groentes en kruiden toe. We gebruiken hierbij kruiden als tijm, rozemarijn en jeneverbessen.” Na acht uur trekken heb je volgens de chef-kok niet alleen een veel lekkerdere bouillon, maar ook een gezondere: ,,Ik voeg aan vijf liter bouillon 15 gram zout toe.” Dit is de helft van het zoutgehalte dan wat je krijgt als je met bouillonblokjes werkt.

Tijdrovend

Voor het maken van een lekkere bouillon moet je dus wel even wat tijd vrijmaken. Naast de acht uur voor de runderbouillon ben je volgens Kwakkenbos met andere varianten ook wel even bezig: ,,Met een kippenbouillon ben je meestal ook nog wel twee uurtjes zoet. Een groentebouillon kan sneller, die is na een uurtje wel klaar.” Kwakkenbos zegt wel dat hoe langer de bouillon trekt, hoe lekkerder hij wordt.



Als je nou echt geen tijd hebt, geeft de chef-kok als tip om langs de slager te gaan. ,,Grote kans dat je slager ook bouillon trekt van botten.” JP puurvlees in Nunspeet is zo'n biologische slager waar de bouillon klaarstaat voor klanten. Slager Jaap van der Plas: ,,Ik trek bouillon van bijvoorbeeld rund of lam en vries het daarna meteen in. Ik voeg zelf geen zout toe, dit vind ik niet nodig. Klanten kunnen dit altijd nog zelf doen. De kunst van het weglaten is het gezondst.”