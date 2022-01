Pure chocolade is heel gezond: feit of fabel?

Meester-patissier Hidde de Brabander is er duidelijk over: wil je voor gezond gaan, dan is een reep chocolade niet het eerste waar je naar moet grijpen. ,,Als je puur kijkt naar gezondheid, dan kun je beter voor een wortel kiezen dan voor een stuk chocolade. Maar chocolade is lekkerder, dus dan is die keuze snel gemaakt in de meeste gevallen.”