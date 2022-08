Van restaurants die schijfje citroen in rekening brengen tot gratis kan water: laat je niet verrassen op vakantie

‘Coperta’ of ‘couvert’, ‘service not included’, ‘TVA no incluido’: als je op reis bent kunnen deze zinnetjes de rekening op restaurant flink laten schrikken. Is dat broodmandje overal gratis? En komen die hapjes die zomaar op tafel verschijnen er gewoon uit vriendelijkheid? Let op voor deze instinkers op reis.

1 Frankrijk: geen fooi, niet tevreden

Kraanwater is in Frankrijk gratis en wordt meestal spontaan op tafel gezet. Als dat niet het geval is, kun je om ‘une carafe d’eau’ vragen. Het is ook niet zo vreemd dat kinderen in dit land op restaurant alleen maar kraanwater drinken en geen ander drankje bestellen. Soms wordt er wel ‘couvert’ aangerekend per kind, maar dat moet expliciet op de kaart vermeld staan.



Stokbrood bij de maaltijd is meestal inbegrepen. Dat is dan weer een verschil met België: het brood is in Frankrijk bedoeld voor tijdens de maaltijd, niet om de wachthonger te stillen. Daardoor komt het vaak pas op tafel samen met je gerecht. Je kan wel vragen om het mandje bij te vullen als je te weinig gekregen hebt.

In toeristische hotspots - vooral in Parijs - worden soms wel creatieve supplementen aangerekend, zelfs voor een schijfje citroen in je water. Dat mag allemaal van de Franse wetgeving, zolang het op de kaart vermeld wordt. Toch maar even grondig die kleine menulettertjes lezen voor je jezelf op het eerste het beste terrasje in Parijs neerploft dus.



Of er een fooi verwacht wordt, kan je uitvissen door de rekening te controleren: staat er ‘service compris’ dan heb je al fooi betaald. Staat er daarentegen ‘service non compris’, dan wordt er een fooi van 5 tot 10 procent verwacht. Laat je in dat geval niets achter, dan geef je de boodschap aan het keukenteam dat je restaurantbezoek tegenviel.

Quote In toeristi­sche hotspots zoals Parijs durven ze al wel eens creatieve supplemen­ten aanrekenen, zelfs voor een schijfje citroen in water

2 Spanje: niet altijd volgens de wet

Vooral in toeristische Spaanse restaurants kan je voor de gekste dingen een extra toeslag aangerekend krijgen: een plaatsje op het terras is soms zelfs duurder dan een stoel binnen, een broodmandje kan gerekend worden per persoon en zelfs voor die ijsblokjes in je frisdrank of koffie betaal je hier wel eens een extraatje.



Wettelijk gezien mag dit allemaal, zolang het - net zoals in Frankrijk - op de kaart vermeld staat. Wel zo handig dus als je een mondje Spaans spreekt voor je jezelf helemaal laat gaan aan tapas.

Aan de ene kant is er goed nieuws: kraanwater moet volgens een wet van 10 april 2022 gratis op tafel komen. Niet alle horecazaken zijn op de hoogte van die nieuwe regel, maar in de meeste gevallen kan je met een gerust hart ‘agua del grifo’ vragen bij je maaltijd.

Soms krijg je er 10 procent BTW bovenop, dat weet je wanneer er op het menu ‘IVA no incluido’ staat. Dit mag eigenlijk niet van de Spaanse wetgeving: de prijzen op het menu zouden all-in moeten zijn, inclusief BTW.

Verder zijn er geen verplichtingen wat fooi geven betreft, dat doe je vooral als je tevreden bent van het eten, net zoals de locals. Stap je met een glimlach terug de zon in, dan kan je 5 tot 10 procent extra bij de rekening doen. Laat je niets achter, dan was de maaltijd gewoon goed en zal je in dit geval ook niet scheef bekeken worden.

Volledig scherm In Spanje durven ze soms zelfs geld aanrekenen voor ijsblokjes. © Shutterstock

3 Italië: zitgeld

Vaak vind je op de rekening een extra post voor ‘coperto’ of ‘pane e coperto’ aangerekend, gaande van 0,50 tot 5 euro per persoon. Dit is een traditie die voortkomt uit de middeleeuwen toen je je eigen eten mocht meebrengen naar een herberg, maar er wel extra betaalde voor brood en bestek. Andere restaurants rekenen zo’n 10 procent bedieningskosten aan.



Staan die kosten op de rekening vermeld, hoef je geen fooi meer achter te laten. Staan er geen kosten voor ‘coperto’ of bediening op de rekening, dan is een fooi van zo'n 10 procent van het totale bedrag gebruikelijk.

Een karaf kraanwater op tafel was vroeger een Italiaanse traditie, maar die is verdwenen, vooral omdat de kwaliteit van het water niet in elke regio zo goed is. Vandaag krijg je meestal water uit een fles, waarvoor je gewoon betaalt, zoals hier in Nederland.

Zie je de locals aan de bar hangen en voornamelijk toeristen aan de tafeltjes? Dan is de kans groot dat je een toeslag moet betalen als je de consumptie niet aan de bar nuttigt. Zitgeld is een fenomeen dat je vooral in toeristische trekpleisters ziet opduiken. De kans dat je het in een grootstad als Rome niét hoeft te betalen, is bijzonder klein.



Quote Vroeger kreeg je meestal wél gratis kraanwater in Italië, maar die traditie is verdwenen door de mindere kwaliteit van het water in sommige regio’s

4 Griekenland: fooi niet verplicht, wel sympathiek

De meeste Griekse tavernas rekenen een tot twee euro per persoon aan voor het brood en de olijfolie die je op tafel vindt, ongeacht of je ervan eet of niet. Daarnaast is het eten in Griekenland meestal vrij goedkoop, waardoor dat kleine bedrag voor ‘couvert’ niet erg zal opvallen in de eindafrekening.

Fooi geven wordt niet meteen verwacht in Griekenland, toch is het natuurlijk wel sympathiek als je het doet, want het horecapersoneel werkt vaak lange uren aan een laag loon. Je hoeft je in dit land gelukkig niet druk te maken over verplichte percentages: het wisselgeld laten liggen of de rekening naar boven afronden zal al meer dan geapprecieerd worden.

5 Portugal: gratis eten op tafel?

Eens je goed en wel aan tafel zit, verschijnt er in Portugal vrijwel meteen een bord met brood, olijven, vispasta en soms nog veel meer kleine hapjes om mee te starten. Eet je van deze ‘couvert’, dan wordt hij ook berekend. Soms per persoon, soms per tafel. Geen Portugees zal zijn wenkbrauwen fronsen als hij dit op de rekening ziet staan achteraf, maar toeristen durven zich wel eens in hun glaasje vinho verde verslikken wanneer ze beseffen dat ze hiervoor moeten betalen.

Meestal staat de prijs wel netjes vermeld op het menu, dus wil je weten waar je aan toe bent, kijk dan even op voorhand. En verder: do as the locals do. De couvert is meestal waar voor je geld, en zo’n aperitiefje in de zon is goed voor een puur vakantiegevoel.



Is dat vakantiegevoel wat overheerst tijdens het restaurantbezoek, dan kan je meteen ook een fooi achterlaten van 5 tot 10 procent van je rekening of je rondt het bedrag naar boven af.

6 Groot-Brittannië: vergeet niet om fooi te geven

Als er alcohol geschonken wordt in Groot-Brittanië, zijn horeca-uitbaters verplicht om je er een glas water bij te serveren als je daarachter vraagt. In restaurants is het niet ongewoon om een glas tap water te vragen zonder dat je ervoor moet betalen.

In Engeland is het niet de gewoonte om extra’s te berekenen zonder dat je het als toerist doorhebt. Als je brood of olijven krijgt als wachthapje is die prijs meestal in de andere gerechten doorberekend. In de Angelsaksische wereld wordt er daarentegen wél op een fooi gerekend, maar ook hier wordt het bedrag soms al op de rekening gezet. Check dus de rekening en rond eventueel 10 tot 15 procent naar boven af.

Volledig scherm In Groot-Brittanië is het verplicht om bij alcohol een gratis glas water te serveren als je daarnaar vraagt. © Shutterstock

7 Oost-Europa: extraatje voor de ober

Soms staat de bedieningskost in Oost-Europa al op de rekening, soms scheuren obers dat stuk van het ticket af, in de hoop dat ze rechtstreeks een fooi krijgen. Het personeel verdient meestal erg weinig dus een fooi van 10 tot 15 procent is niet ongebruikelijk.

8 Turkije & Egypte: geen regels

Regels zijn er niet in Turkije en Egypte, dus een fooi is niet verplicht. Meestal betaal je vrij weinig voor veel lekker eten en word je met de glimlach bediend, waardoor het bijna logisch is dat je het personeel beloont met een kleine extra om hun niet zo riante loon aan te vullen.

9 Luxemburg, Duitsland en Scandinavische landen: net zoals bij ons

In onze dichte buurlanden en Scandinavië gelden vrij gelijkaardige restaurantregels als in ons land: water komt meestal in een fles op tafel en horeca-uitbaters zijn niet verplicht om gratis kraanwater aan te bieden. Veel restaurants bieden wel een gratis mandje brood met boter aan. Dat is geen verplichting en soms wordt het toch aangerekend of moet je betalen als je vraagt om het mandje bij te vullen.



In 90 procent van de restaurants komt het wel gewoon gratis op tafel. Fooi geven mag, maar moet niet. Je telt ook hier best een bedrag van 5 tot 10 procent bij de rekening afhankelijk van hoe goed je het vond of je laat wat drinkgeld achter op tafel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.