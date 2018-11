Brabant werkt aan ‘worstenbroodje van de toekomst’

Brabantse professionals én amateurs worden uitgedaagd mee te denken over de populaire lekkernij, die in 2016 is toegevoegd aan het immaterieel erfgoed van Unesco. Het initiatief komt van Grand Theatre Boekhandel & Lunchroom in Breda, in samenwerking met Breda Promotions en Bureau De Wonderneming. Het is de bedoeling er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken.



Deelnemers wordt gevraagd hun idee met foto, tekening of als grafisch ontwerp te presenteren, een toelichting te schrijven van maximaal 250 woorden, de ingrediëntenlijst te delen én een aantal worstenbroodjes te laten proeven.



,,We hopen op zoveel mogelijk creativiteit en inzendingen die vooruitstrevend, verrassend en innovatief zijn én natuurlijk ook nog eens goed smaken”, aldus Fusina Verloop van De Wonderneming.