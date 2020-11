Brabantse horeca stelt ultimatum aan kabinet: ‘17 januari gaan wij weer open’

De maat is vol voor ondernemers in de horeca. Als het kabinet niet met een ‘goede deal’ komt, gaan veel zaken in Brabant vanaf 17 januari weer open - ondanks de dan geldende coronamaatregelen. ,,Dat kan gewoon niet anders.”

,,Het was de bedoeling dat dit bericht nog niet naar buiten zou komen. We zijn nog aan het lobbyen in Den Haag en deze aankondiging zou de volgende stap zijn als we maandag geen goede deal krijgen”, zegt Robert van den Brand. Hij is voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland-afdeling Meierijstad.

Een conceptversie van het persbericht lekte vrijdag uit naar Omroep Brabant, die schrijft dat de inhoud wordt ondersteund door 40 regionale afdelingen van KHN. De boodschap laat aan duidelijkheid niks te wensen over: zonder goede deal gaan wij vanaf 17 januari open. ,,Wij voelen ons redelijk tot zeer achtergesteld”, zegt Van den Brand. Hij ziet dat andere branches, zoals de vuurwerkverkoop, in korte tijd veel meer voor elkaar krijgen dan de horeca. ,,Het is voor ons al negen maanden tobben.”

De voorman vervolgt: ,,Bij de bouwmarkten, tuincentra en de Efteling staan mensen in de rij, en wij zijn straks al een halfjaar dicht. Het kabinet komt met regelingen die heel wat lijken maar weinig voorstellen, we worden met kluitjes in het riet gestuurd.” Van den Brand spreekt namens 108 leden in Meierijstad, volgens hem is er grote bereidheid om vanaf half januari open te gaan.

‘Wij worden kapot gemaakt’

Volledig scherm Horeca-baas Laurens Meyer. © Ramon Mangold Laurens Meyer vindt het niet zo vreemd dat horecaondernemers de barricades opgaan. ,,Als je ziet hoe de horeca behandelt wordt, vind ik het niet vreemd dat ondernemers nu in verzet komen. De manier waarop dit allemaal gebeurt is ongepast.”



De Etten-Leurse horecaman (ruim vijftig cafés en vijftien Burger Kings) schetst de onzekerheid: ,,Eerst zouden we op 8 december horen of verruiming mogelijk is. Nu noemde Hugo de Jonge (minister Volksgezondheid, red) weer half januari. Ze laten gewoon de horeca barsten.”

Er zijn tal van appgroepen waarin horecaondernemers elkaar steunen, maar waarin ook plannen worden gesmeed. Zoals deze van het ultimatum. Meyer wist dat-ie eraan zat te komen. ,,Het water staat bij ondernemers aan de lippen. Die appgroepen worden steeds groter, het verzet groeit. Veel horecabazen hebben geen keuze. Hoelang denken ze dat wij zonder inkomen kunnen? Inmiddels duurt dit al acht maanden.”

Hij steunt het ultimatum en wil daarmee duidelijk maken dat hij ‘deze respectloze behandeling’ niet tolereert. ,,Ook wij worden kapot gemaakt. Maar zodra het kan, gaan wij open.”

Quote Het water staat bij onderne­mers aan de lippen. Die appgroepen worden steeds groter, het verzet groeit Laurens Meyer, horecabaas

‘258 appjes’

John Duijns, voorzitter van KHN-afdeling Oss, merkt ook dat er veel gaande is. ,,Ik had vanochtend 258 appjes over dit onderwerp. De achterban is erg onrustig.” Net als Van den Brand heeft hij nog geen conceptbericht over heropening ondertekend, zoals links en rechts wordt gesuggereerd. Dat er iets moet gebeuren, staat voor de twee voorzitters buiten kijf.

Dat vindt ook Tim Wijdemans, voorzitter van de afdeling Tilburg. Toch staat hij op dit moment niet achter het ultimatum. ,,Er móét iets gebeuren en dit kan het breekijzer zijn, maar wij vinden dreigen met openstelling niet de manier om ons doel te bereiken. Daarom hebben wij besloten om de conceptbrief nog niet te ondertekenen, ook omdat er nog gesprekken komen”, zegt Wijdemans. Hij weet hoe moeilijk ondernemers het hebben en sluit toekomstige steun aan het ultimatum niet uit. ,,De steun voor de horeca wordt afgebouwd, de lockdown verlengd. De maat is vol.”

Noodklok

Het landelijk bestuur van KHN staat niet achter het ultimatum, maar heeft wel ‘ontzettend veel begrip’ voor de inhoud van het uitgelekte bericht. ,,Het toont maar weer aan hoe hoog de nood is”, aldus een woordvoerster.

Het bestuur luidde deze week zelf al de noodklok omdat ‘een fors deel van de sector op omvallen staat’. Het uitblijven van versoepelingen is ‘desastreus’, zegt het bestuur in een persbericht. KHN vreest dat meer dan de helft van alle zaken failliet gaat en vraagt volledige compensatie.

,,Bij een groeiende groep horecaondernemers loopt het water inmiddels naar binnen, dat ze bijna in staat zijn om de zaak gewoon open te gooien”, laat KHN-voorzitter Robèr Willemsen optekenen. Hij wil dat het kabinet meewerkt aan een verantwoorde opening na de kerstvakantie. ,,Maar liever eerder.”