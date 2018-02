Brexit: De drank is in elk geval geregeld!

Honing bestaat voor 80% uit suiker

1 februari Ik doe geen suiker in de thee, wel het hele cupje honing. En dat is voor mijn lichaam hetzelfde als suiker. Honing bestaat namelijk voor 80 procent uit suiker, de rest is vooral water. Honing zou beter zijn dan gewone suiker, maar je lichaam verwerkt alle suiker op dezelfde manier. Het gele goedje zou ontstekingsremmend zijn, maar die claim is nooit bevestigd.