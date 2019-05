Britse vrouw verbijsterd door brood dat volledig uit ‘kontjes’ bestaat

De 41-jarige Timea Ganji stond op het punt verse boterhammen te smeren voor de lunch van haar schoolgaande kinderen toen ze de opmerkelijke ontdekking deed. Erom lachen kon ze niet. ,,Het is niet grappig als dit ’s ochtends gebeurt als je een half uur hebt om de kinderen naar school te brengen en er geen tijd is om een nieuw brood te kopen’’, zegt ze tegen BBC News . Volgens de vrouw zag het brood er heel normaal uit toen ze het kocht, vermoedelijk in een supermarkt. ,,Door de gele verpakking kun je het brood niet goed bekijken’’, zegt ze. ,,Je kunt zien dat het gesneden is, maar niet dat het alleen maar kapjes zijn. En toen wilde ik ’s ochtends gewoon wat toast en sandwiches maken en stond ik naar het brood te staren. Ik snap niet echt hoe dit kan gebeuren.’’

Toen de vrouw foto’s van haar vondst op Facebook plaatste, gaven vrienden al snel allerlei suggesties om het brood een goede bestemming te geven. Smeren gaat Ganji de korsten in elk geval niet. ,,Ik houd van stokbrood met boter of het uiteinde van zuurdesem- of tijgerbrood, maar deze kapjes zijn niet zo lekker. Je kunt er geen sandwiches mee maken en de kinderen eten ze niet.’’ De vrouw, die overigens een restaurant bezit, overweegt de kapjes nu te verwerken in een gehaktbrood of te vermalen tot kruim.



Het bedrijf Kingsmill, dat het brood bakte, heeft de vrouw een ‘meer normaal’ brood opgestuurd en zegt de zaak te onderzoeken. Volgens het bedrijf zou het onmogelijk moeten zijn dat een volledig uit kontjes bestaand brood de ‘strenge kwaliteitschecks’ in fabrieken doorstaat.