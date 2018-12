Britten gaan strijd aan tegen voedselverspilling

Armen

De nieuwe voorman, Ben Elliot, is voorzitter van een goed doel dat met voedselbanken werkt. Groot-Brittannië heeft het laagste percentage herverdeling van voedsel in Europa, waarbij voedsel dat over de datum maar nog wel eetbaar is, wordt gedoneerd aan de armen.



Jaarlijks verdwijnt in Groot-Brittannië nu nog 10 miljoen ton fruit, groente en ander voedsel in de vuilnisbak, met een waarde van ruim 22 miljard euro. Wereldwijd wordt een derde van al het voedsel dat wordt geproduceerd weggegooid, berekende de Verenigde Naties.



In Nederland verspillen consumenten jaarlijks zo’n 2 miljoen ton aan voedsel. Dat is 100 kilo per persoon, waarvan 40 kilo in de kliko thuis beland. In de horeca verdwijnt meer dan 55.000 ton voedsel jaarlijks in de afvalbak.