Broodexpert: Het brood dat jij eet, vertelt of je tot elite behoort (of niet)

Franse peuter stikt in stukje worst, ouders slepen vleeswaren­le­ve­ran­cier voor rechter

25 januari De topman van vleesleverancier Herta moet maandag in het zuidwesten van Frankrijk voor de rechter verschijnen wegens de dood van een 2-jarig jochie. Hij stikte in 2014 in een stukje knakworst van het bedrijf. Dat wordt nu dood door schuld verweten ‘door kennelijk opzettelijke schending van een veiligheids- of voorzichtigheidsverplichting’, meldt de Franse nieuwszender France Info.