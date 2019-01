Broodje gezond met avocado, kip, tomaat en ei

Bereiding:

- Kook het ei in 6 minuten hard. Rooster de pijnboompitjes in een droge koekenpan.

- Lepel het vruchtvlees van de avocado uit de schil en prak dit in een kommetje fijn. Breng op smaak met zout, peper en een halve theelepel groene pesto.

- Verdeel het avocadomengsel over het opengesneden broodje en verdeel de rucola hierover. Beleg dit met de plakjes kipfilet.

- Snijd de tomaat en het gekookte ei in plakjes en leg dit op de kipfilet. Breng op smaak met zout en peper.

- Verdeel hierover de groene pesto en bestrooi tot slot met pijnboompitjes.



Tip: Houd je een halve avocado over? Laat deze samen met de kip in de schil zitten, verpak in verhoudfolie en bewaar in de koelkast. Zo verkleurd het vruchtvlees niet.