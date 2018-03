Broodje gyros XL

Bereidingswijze (15 minuten):

- Verwarm de oven voor op 200 °C.

- Snijd de kip en de paprika in blokjes.

- Verwarm olie in een koekenpan en voeg de kipfilet samen met de gyros kruiden hieraan toe.

- Bak de kipblokjes in zo'n 5 minuten rondom goudbruin en gaar.

- Voeg dan de paprika toe en bak die nog even mee.

- Snijd een kapje van de bovenkant van het brood. Hol het brood uit, maar houd een flinke rand over. Het zachte gedeelte van het brood heb je verder niet nodig.

- Vul het brood met de kip gyros en de paprika en strooi hier de kaas overheen.

- Schuif het brood in de oven. Bak het 10 minuten (of als het een afbakbrood is 15 minuten) tot de bovenkant mooi goudbruin kleurt en de kaas is gesmolten.