Brouwers maken zich grote zorgen: bierverkoop met ruim een derde omlaag na coronamaatregelen

Het gaat slecht met de verkoop van bier in Nederland sinds de coronamaatregelen van kracht zijn. De daling bedraagt - gemeten vanaf 15 maart, de dag dat de horeca dicht moest - 36 procent. Dat meldt branchevereniging Nederlandse Brouwers, die zich ernstig zorgen maakt over de gevolgen voor vooral de kleinere brouwers.

Die zorgen zijn niet voor niks: bij sommige kleine brouwers bedraagt de daling van bierverkoop soms meer dan 90 procent. Nederlandse Brouwers verwacht geen snelle oplossing voor dit inkomstenverlies. ,,Die daling blijft aanhouden zolang de maatregelen niet versoepeld kunnen worden”, denkt directeur Lucie Wigboldus.

Horeca plotseling dicht

In het algemeen lopen brouwers omzet mis omdat de horeca dicht moest. Het kabinet maakte in een persconferentie op zondag 15 maart plotseling bekend dat alle horeca diezelfde avond nog moest sluiten. Inmiddels zijn ook festivals, concerten en sportevenementen afgelast. Het raakt de brouwers in Nederland hard.

Volgens de vereniging leveren veel brouwerijen aan horeca. ,,De impact van wegvallende inkomsten is nu heel groot.” De kleinste brouwerijen leveren hun bier soms voor 80 procent aan restaurants en cafés.

Nog geen oplossingen

Wigboldus denkt graag mee over een manier waarop bijvoorbeeld cafés op een verantwoorde manier weer bier kunnen verkopen. Concrete oplossingen zijn er nog niet, maar de oproep is er om snel met samenwerkende partijen om de tafel te zitten. ,,Zo kunnen we nadenken over bijvoorbeeld een gefaseerde opening waarbij de 1,5-meter-regel in acht wordt genomen.”

Nederlandse Brouwers hoopt nu snel met plannen te komen. Die zouden ook goed moeten aansluiten als de coronamaatregelen wellicht langer gaan duren. Zodat de biersector dus goed voorbereid is op alle scenario’s.

Met de steunmaatregelen die in het leven zijn geroepen voor ondernemers is Wigboldus blij. ,,Het geeft de brouwers lucht in deze zware tijden. Veel van onze leden maken er gebruik van.” Toch blijft de uitzonderlijke daling in verkoop de biersector pijn doen.

Alcohol naar de zorg

,,Tegelijkertijd ben ik blij met de onderlinge samenwerking tussen brouwers en horeca. Evenementen worden kosteloos gecanceld en veel brouwers geven uitstel van betalingen. Daarnaast halen veel brouwers het tankbier dat niet meer verkocht kan worden gratis op uit horecazaken. Zij vervangen dit bier als de klanten weer welkom zijn.”

Naar schatting gaat dat om 70.000 tot 80.000 hectoliter. Brouwerijen hoeven dit niet weg te gooien. Zo kan het alcohol worden hergebruikt als desinfectiemiddel voor in de zorg.

Nederlandse Brouwers is ook partner van het initiatief HelpdeHoreca.nl. De brouwers roepen de consument op om een waardebon van hun favoriete café of restaurant te kopen. Intussen is hier al meer dan 1 miljoen euro mee opgehaald.