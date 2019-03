Bruine broodjes en soep: zo verleiden scholen leerling gezond te eten

Wat is dan precies een verantwoorde keuze? De schoolkantine van het Griftland College in Soest heeft een zilveren schaal. Het gezondere aanbod is veel en veel groter dan eerst, zegt Niki van Noorden, docent gym. ,,Vroeger hadden we vooral pizzabroodjes, dat soort dingen. Nu zijn we bezig met vers belegde broodjes, salades, yoghurtjes, fruit, maar we hebben ook nog de koeken en de lolly’s.’’ De belegde broodjes zijn bijna allemaal bruin. Dat betekent meergranen, tarwe of volkoren. Er liggen ook nog witte opties, maar die zijn wel vezelrijk.



Op het Novalis College in Eindhoven hebben ze een gouden schaal en willen ze niveau ‘ideaal’ bereiken. ,,Alles is bij ons volkoren, meergranen, glutenvrij of spelt. We hebben geen wit meer’’, zegt Michel Werts, die het facilitaire team aanstuurt. ,,We serveren soms zelfgemaakte gerechten, zoals een spinaziequiche, wrap of soep.’’ Het Amsterdams Lyceum heeft ook een gouden schaal. ,,We hebben nu diverse belegde bruine broodjes met onder andere brie, vijg, sla, kip en kaas. Op maandag hebben we meatless monday. We serveren dan geen vlees’’, zegt Hellen Andriessen, plaatsvervangend rector.