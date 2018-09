Buddhabowl met zoete aardappel en kikkererwten

Ingrediënten (voor 2 personen): Voor de buddhabowl - 1 middelgrote zoete aardappel, in blokjes - 1 rode ui, in partjes - 1,5 el balsamicoazijn - 200 gr kikkererwten uit blik - 1/2 tl komijnpoeder - 1/4 tl chilipoeder - 1/2 tl knoflookpoeder - Peper en zout - 250 gr linzen of quinao - 2 handenvol bladspinazie - 1 avocado, in plakjes - Geroosterde sesamzaadjes

Bereidingswijze (bereidingstijd 30 minuten):

- Verwarm de oven voor op 180°C.

- Doe de zoete aardappel samen met de rode ui, de balsamicoazijn, wat olijfolie en peper en zout in een ovenschaal. Schep het geheel goed om.

- Rooster de zoete aardappel 25 minuten in het midden van de oven tot de aardappel zacht is geworden.

- Verhit ondertussen een beetje olijfolie in een koekenpan.

- Bak hierin de kikkererwten samen met het komijnpoeder, chilipoeder en knoflookpoeder tot de kikkererwten krokanter worden.

- Roer alle ingrediënten voor de dressing door elkaar.

- Bereid de linzen of quinoa volgens de aanwijzingen op de verpakking en schep dit in diepe kommen.

- Verdeel de geroosterde zoete aardappel, gebakken kikkererwten, bladspinazie en avocado over de kommen.

- Sprenkel de sesamdressing over de buddhabowls en garneer ze met geroosterde sesamzaadjes.