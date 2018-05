Buiten asperges eten is een enorme hit

Drieduizend mensen hebben zich al ingeschreven bij pop-uprestaurant Asperges op de Velden in Nuenen. ,,Eten in de natuur is hot'', zegt organisator Bertie Klaassen die het evenement organiseert en het jaarlijks ziet groeien. ,,Pop-uprestaurants zijn ook heel populair.'' Het tijdelijke restaurant is te vinden in de buurt van Eindhoven, bij de Raaijmakers Hoeve in Nuenen. Het eerste diner is op 16 mei, het laatste op 31 mei.

Ook Restaurant op het Land tussen Wouw en Heerle - ook in Noord-Brabant - is zeer in trek. De afgelopen weken kon het restaurant 5.200 reserveringen voor een lunch of diner in het Aspergepaviljoen noteren. Het tijdelijke etablissement bevindt zich tussen de velden van de Heerlese teler Luysterburg aan de Bergsebaan. Afgelopen weekeinde was een succes, meldt initiatiefnemer Frenk Theuns uit Wouw. ,,Een droomstart, volgend jaar weer.''

,,Een mooiere plek om asperges te eten is niet denkbaar'', oordeelt een tevreden klant uit Roosendaal. ,,We hebben net genoten met het gezin, van de fijne gerechten maar ook van het uitzicht en mooie weer. Alles past. Terwijl je asperges zit te eten, zie je hoe ze in het veld worden gestoken!''

Succes

Dat is precies waarom eten tussen de velden zo'n hit is, zegt ook Bertie Klaassen. ,,De asperge is heel populair en mensen vinden het belangrijk om iets te beleven. Als ze een avondje uit gaan, willen ze iets meemaken. En dat krijg je als je op een prachtige locatie op tien centimeter van de aspergevelden eet.''

De ambiance - geen plastic zetels maar stijlvol gedekte tafels en fijne stoelen - is belangrijk, maar het eten nog veel meer. Klaassen: ,,We gaan dit jaar met ons reguliere menu de hele wereld rond met asperge in de hoofdrol.'' De diners met de topkoks van Tribeca uit Heeze zijn uitverkocht.

Frank Theuns heeft een verklaring voor het succes. ,,Tijdelijke aspergerestaurants op het boerenland zijn er al langer. Maar het gaat dan vaak om kleinschalige initiatieven voor een goed doel en ze richten zich meestal op gezelschappen en bedrijven. Ons restaurant is grootschalig en puur commercieel, bestemd voor de gewone consument. Daarom mag de prijs ook niet te hoog zijn: een driegangenmenu kost 30 euro.'' Bij Asperge op de Velden is het reguliere menu hoger: 48,50 euro.

Smullen van het kakelverse witte goud met zicht op de aspergevelden.